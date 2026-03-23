El Manchester United debe ofrecer un contrato definitivo a Michael Carrick, según afirma una antigua estrella del equipo, quien destaca que «no se le podría haber pedido más» al entrenador interino

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un contrato a largo plazo, la antigua estrella fue tajante y resumió todo lo que pensaba al respecto: «¿Carrick para el puesto fijo? Creo que si nos clasificamos bien para la Liga de Campeones, entonces sí. No es que llegue sin experiencia. Ha tenido dos años de experiencia en el Middlesbrough, ha trabajado con Ole [Gunnar Solskjaer] en el club y, de hecho, también ha estado al mando en solitario durante algunos partidos. Así que tiene experiencia. Sé que es un gran debate entre muchos de los chicos que han jugado en el Manchester United. Pero oye, si se clasifica bien para la Champions League, ¿por qué no? Hemos probado otras opciones en los últimos años y, ya sabes, si está obteniendo resultados positivos y tiene un impacto positivo en el equipo, y los aficionados sienten que han recuperado a su propio Manchester United, entonces apoyo a Michael para que consiga el puesto».