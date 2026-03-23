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El Manchester United debe ofrecer un contrato definitivo a Michael Carrick, según afirma una antigua estrella del equipo, quien destaca que «no se le podría haber pedido más» al entrenador interino
Una remontada espectacular tras el colapso de Amorim
La transformación bajo el mando del entrenador interino ha sido fenomenal tras el colapso sufrido con Rubén Amorim, quien solo logró ocho victorias en 21 partidos en todas las competiciones esta temporada. Desde que asumió el cargo el 13 de enero, el entrenador interino ha conseguido siete victorias y dos empates en 10 partidos, lo que ha aupado al club al tercer puesto de la clasificación de la Premier League con 55 puntos, por delante del Aston Villa y el Liverpool. A falta de solo siete jornadas, incluyendo enfrentamientos clave contra el Chelsea, el Liverpool y el Brighton, la clasificación para la Liga de Campeones parece cada vez más probable.
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Respeto y cambios tácticos bajo la dirección del entrenador interino
Pallister elogió el impacto inmediato que ha tenido el entrenador interino. El exdefensa destacó su profundo conocimiento del club y declaró a BOYLE Sports: «Es difícil saberlo sin estar en el campo de entrenamiento. Se ganará el respeto de los jugadores. Ha estado allí, ha ganado grandes títulos con el Manchester United anteriormente, conoce la historia y la tradición del club, conoce las expectativas... ya las vivió como jugador. Así que tiene eso a su favor al asumir el cargo de entrenador en el club», explicó Pallister. Además, señaló cambios clave: «Pero la respuesta sencilla es que ha pasado a una defensa de cuatro y ha vuelto a incorporar al equipo a Kobbie Mainoo —que parecía una auténtica estrella cuando irrumpió en el equipo— tras haber estado fuera durante tanto tiempo. Tomó la decisión de traerlo de vuelta y simplemente cambió el estilo, intentando devolver al equipo lo que parece una actitud positiva».
Carrick ofrece un fútbol emocionante y resultados indiscutibles
Al reflexionar sobre la anterior etapa como entrenador de este técnico de 44 años, el exdefensa elogió el atractivo estilo que mostró durante sus dos años fuera, y que ahora está dando sus frutos en Manchester. Afirmó: «Ha hecho un trabajo realmente bueno; se curtió en el Middlesbrough. Vi muchos partidos del Middlesbrough cuando él era el entrenador allí, y tengo que decir que probablemente fue el fútbol más emocionante que he visto nunca en un partido del Middlesbrough, aunque fuera en la Championship. Así que creo que quizá simplemente ha dado un poco más de libertad a los jugadores. Creo que muchos de los jugadores están acostumbrados a jugar con una defensa de cuatro, y eso ha dado resultados positivos. No se le puede pedir más a Michael por el trabajo que ha hecho».
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Conseguir un puesto directivo fijo
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un contrato a largo plazo, la antigua estrella fue tajante y resumió todo lo que pensaba al respecto: «¿Carrick para el puesto fijo? Creo que si nos clasificamos bien para la Liga de Campeones, entonces sí. No es que llegue sin experiencia. Ha tenido dos años de experiencia en el Middlesbrough, ha trabajado con Ole [Gunnar Solskjaer] en el club y, de hecho, también ha estado al mando en solitario durante algunos partidos. Así que tiene experiencia. Sé que es un gran debate entre muchos de los chicos que han jugado en el Manchester United. Pero oye, si se clasifica bien para la Champions League, ¿por qué no? Hemos probado otras opciones en los últimos años y, ya sabes, si está obteniendo resultados positivos y tiene un impacto positivo en el equipo, y los aficionados sienten que han recuperado a su propio Manchester United, entonces apoyo a Michael para que consiga el puesto».