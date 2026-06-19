El Manchester United debe fichar a una estrella holandesa que «podría ser titular cada semana» con Michael Carrick tras su prometedor debut en el Mundial

En declaraciones exclusivas a Paddy Power, Butt señaló a Summerville como un jugador que se ajusta al perfil que busca el Manchester United. Aunque el jugador de 24 años aún tiene margen de mejora, su potencial justifica un interés serio por su fichaje.

«Es explosivo y gusta verlo jugar, pero le falta regularidad», admitió. «Aun así, su fichaje no sería caro y el United necesita construir una plantilla.

No todo puede ser fichar superestrellas. Con Holanda brilló en el primer partido, así que podría ser titular cada semana en el United. Debe ser más regular para dar el salto, pero yo ficharía a un jugador así».



