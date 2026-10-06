El Manchester United ha puesto en marcha oficialmente la búsqueda de un responsable ejecutivo de escalado de incidencias de aficionados para abordar el persistente problema de los revendedores de entradas en Old Trafford.

El club ha tenido problemas con infractores que compran entradas y las revenden a precios muy inflados. Con sede en el estadio, la persona que sea nombrada ocupará el puesto como principal punto de contacto para los aficionados y se encargará principalmente de supervisar investigaciones exhaustivas sobre presuntos casos de reventa ilegal de entradas, garantizando que todos los casos se gestionen de manera justa en toda la afición, según el Manchester Evening News.