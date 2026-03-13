El Manchester United convierte al jugador estrella del Newcastle Sandro Tonali en su máxima prioridad, junto con los centrocampistas del Crystal Palace y del Nottingham Forest

Curiosamente, el vínculo con Tonali trae recuerdos de la etapa de Dan Ashworth. El exdirector deportivo del United fue el artífice del traspaso original de Tonali del AC Milan al Tyneside en 2023. Ashworth duró cinco meses en el United antes de su repentina salida, tras expresar sus dudas sobre el nombramiento de Rubén Amorim, lo que crea un irónico telón de fondo para el interés del United por su antiguo fichaje.

El fichaje de un jugador del Newcastle también rompería una larga sequía en las relaciones comerciales entre los dos clubes. El United no ha comprado ningún jugador del Newcastle desde la llegada de Andy Cole, que supuso un récord británico en enero de 1995, por 7 millones de libras. Queda por ver si Tonali o alguno de sus rivales de la Premier League podrán finalmente salvar esa distancia a medida que se acerca el mercado de fichajes de verano.

Sin embargo, antes de lanzarse al mercado de fichajes de verano, el Manchester United intentará terminar entre los tres primeros de la Premier League esta temporada para asegurarse el regreso a la Liga de Campeones. El equipo de Carrick ocupa actualmente el tercer puesto con 51 puntos en 29 partidos, empatado con su próximo rival, el Aston Villa.