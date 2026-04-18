El Manchester United considera fichar a una estrella del Leeds United tras la impresión que causó en Michael Carrick en Old Trafford

El Manchester United considera fichar al centrocampista del Leeds, Tanaka, tras su actuación en Old Trafford. Según TEAMtalk, el internacional japonés es una opción sorpresa mientras el club busca refuerzos para el centro del campo de cara al mercado de verano.

El japonés brilló en la victoria 2-1 del Leeds en Old Trafford, primer triunfo del club de Yorkshire allí desde 1981. Desde el centro del campo, Tanaka ayudó a su equipo a dominar el ritmo del partido ante el United. Su actuación llamó la atención del entrenador interino del United, Michael Carrick, quien quedó especialmente impresionado por su influencia en el centro del campo.