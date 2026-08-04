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El Manchester United confirma un acuerdo récord de patrocinio de 20 millones de libras para la ropa de entrenamiento antes de la nueva temporada
El United cierra un acuerdo récord con Betway
El United ha hecho oficial un acuerdo de patrocinio multianual de la equipación de entrenamiento con Betway, que generará unos ingresos récord de 20 millones de libras (26 millones de dólares) por temporada, según se ha informado. La marca de la filial de Super Group aparecerá de forma destacada en la ropa de entrenamiento tanto del equipo masculino como del femenino, además de tener presencia en los días de partido en Old Trafford y en el Progress with Unity Stadium. El acuerdo comercial cubre la vacante de un año provocada por la finalización del contrato del club con Tezos en junio de 2025.
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El acuerdo con Betway se ajusta a la normativa
La consecución de lo que se informa que es el acuerdo de patrocinio de equipación de entrenamiento más lucrativo del fútbol mundial se vio facilitada por el regreso del United a la Champions League esta temporada. La asociación también se ajusta a la próxima normativa de la Premier League, que prohibirá que las empresas de apuestas aparezcan en la parte frontal de las camisetas de partido a partir de la próxima temporada.
Al anunciar el acuerdo, el director comercial del United, Marc Armstrong, declaró: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Betway como socio principal oficial. La magnitud de nuestra apasionante nueva asociación refleja nuestra estrategia de crecimiento, la fortaleza y el atractivo globales y duraderos del Manchester United, y nuestra capacidad para atraer a marcas líderes que quieren conectar con nuestra enorme base de aficionados en todo el mundo".
Carrick refuerza la plantilla para la campaña
Tanto a nivel comercial como sobre el terreno de juego, el club sigue mostrando una dinámica positiva bajo la dirección del entrenador permanente Michael Carrick tras acabar tercero en la Premier League la pasada temporada. El Manchester United ya ha reforzado sus opciones en el centro del campo con los fichajes de Andrey Santos, procedente del Chelsea, y Youri Tielemans, procedente del Aston Villa.
Se esperan más incorporaciones a la plantilla antes de que cierre el mercado de fichajes, ya que la directiva busca construir una profundidad suficiente para un calendario de partidos significativamente más cargado que los 40 encuentros totales de la pasada temporada.
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La prueba de pretemporada precede al estreno liguero
El gigante inglés afronta una dura prueba ante el campeón de Europa Paris Saint-Germain en un amistoso de pretemporada el sábado. Este partido servirá como un baremo crucial para la plantilla de Carrick de cara a una exigente campaña nacional y europea. El United abrirá oficialmente su temporada de la Premier League cuando visite al recién ascendido Hull City el 22 de agosto.
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