La consecución de lo que se informa que es el acuerdo de patrocinio de equipación de entrenamiento más lucrativo del fútbol mundial se vio facilitada por el regreso del United a la Champions League esta temporada. La asociación también se ajusta a la próxima normativa de la Premier League, que prohibirá que las empresas de apuestas aparezcan en la parte frontal de las camisetas de partido a partir de la próxima temporada.

Al anunciar el acuerdo, el director comercial del United, Marc Armstrong, declaró: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Betway como socio principal oficial. La magnitud de nuestra apasionante nueva asociación refleja nuestra estrategia de crecimiento, la fortaleza y el atractivo globales y duraderos del Manchester United, y nuestra capacidad para atraer a marcas líderes que quieren conectar con nuestra enorme base de aficionados en todo el mundo".