El Manchester United confirma que Tyrell Malacia se irá como agente libre tras jugar solo DOS partidos en la temporada 2025-26

Malacia se irá en junio cuando venza su contrato, lo que marca un corte definitivo para un jugador que ha luchado por encontrar regularidad y forma en Manchester.

Dejarle marchar gratis refleja la intención del United de reducir la masa salarial y desprenderse de quienes no son titulares fijos.

Tras una temporada en la que solo jugó dos partidos, ambas partes coinciden en que un cambio de aires le conviene.

El club lo confirmó en un comunicado: «Tyrell Malacia abandonará el Manchester United cuando expire su contrato este verano». El defensa holandés, fichado del Feyenoord en 2022, ha jugado 49 partidos con los Reds y estuvo en el banquillo en la victoria 3-2 sobre el Nottingham Forest, nuestro último encuentro en casa. Pasó parte de la temporada pasada cedido en el PSV Eindhoven y esta campaña ha jugado dos veces, ambas como suplente contra el Newcastle United. Formó parte de la plantilla que ganó la Carabao Cup 2023 ante el mismo rival. Gracias a Ty por su esfuerzo y mucha suerte en el futuro de parte de todos en el club».







