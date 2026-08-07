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Muhammad Zaki

Traducido por

El Manchester United confirma la salida de Altay Bayindir, ya que la cesión al Celta de Vigo incluye una cláusula de traspaso permanente

Fichajes
A. Bayindir
Manchester United
Celta Vigo
Premier League
Primera División

El Manchester United ha confirmado que el portero Altay Bayindir ha dejado Old Trafford para incorporarse al Celta de Vigo, de LaLiga, en calidad de cedido por una temporada. El internacional turco, que ha tenido dificultades para disfrutar de continuidad desde su llegada a Inglaterra, pone rumbo a España en busca de minutos con regularidad a las órdenes de Claudio Giraldez.

  • Opción de compra incluida en el traspaso al Espanyol

    El Manchester United ha aprobado oficialmente la salida temporal del guardameta de 28 años, pero el movimiento podría convertirse rápidamente en un acuerdo permanente. Según Manchester Evening News, el Celta de Vigo se ha asegurado una opción para hacer permanente el fichaje el próximo verano por 3,5 millones de libras. El United ha protegido sus intereses a largo plazo en la operación al negociar varios bonus vinculados al rendimiento y una cláusula de plusvalía con un porcentaje elevado en caso de que el Celta venda finalmente al portero con beneficio.


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  • Altay Bayindir Manchester United 2025-26Getty

    Comunicado oficial del club հրապարակado

    El comunicado oficial del club confirmó el movimiento y señaló: "El portero del Manchester United Altay Bayindir ha acordado unirse al Celta de Vigo, de LaLiga, en calidad de cedido para toda la temporada 2026/27, sujeto a inscripción.

    "El jugador de 28 años disputó seis partidos con el United la temporada pasada, la tercera desde que llegó procedente del Fenerbahce en 2023. Tras su debut contra el Newport County en 2024, Altay ha sumado 17 apariciones en total con el club.

    "Bayindir pone ahora rumbo a España para incorporarse a Os Celestes, que terminó sexto en LaLiga la temporada pasada bajo las órdenes del entrenador Claudio Giraldez y está preparado para competir en la Europa League de la UEFA de esta temporada. Todos en el United desean a Altay la mejor de las suertes para la campaña que viene."

  • La difícil etapa de Bayindir en Old Trafford

    Bayindir llegó a Mánchester procedente del Fenerbahce hace tres años en una operación valorada en 4,3 millones de libras, con la reputación de ser uno de los talentos más prometedores de Turquía bajo palos. Sin embargo, le resultó difícil desplazar a los titulares consolidados y solo logró disputar 17 partidos en total durante su etapa en el club.

    A pesar de haber sido brevemente la primera opción cuando el exentrenador Ruben Amorim apartó inicialmente a Andre Onana de sus planes, Bayindir no pudo mantener su sitio en el once. Finalmente perdió su lugar ante Senne Lammens tras una bajada de rendimiento y quedó prácticamente fuera del once inicial durante el resto de la temporada.


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  • Bristol City v Stoke City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Carrick supervisa la reestructuración de la portería

    La salida de Bayindir forma parte de una reestructuración más amplia de la portería bajo la dirección de Michael Carrick. Con Onana también saliendo cedido al Trabzonspor, el club se ha movido para incorporar veteranía con el fichaje de Karl Darlow como agente libre procedente del Leeds United. El joven portero checo Radek Vitek también está cerca de una salida definitiva, con el Middlesbrough en negociaciones avanzadas para asegurarse la firma del jugador de 22 años.


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