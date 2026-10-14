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El Manchester United compite con el Tottenham y el Everton por Dion Beljo, delantero del Dinamo de Zagreb en plena forma, de cara al mercado de fichajes de enero
Un trío inglés sigue de cerca a un goleador croata
Según TEAMtalk, el Manchester United compite con el Tottenham y el Everton por el delantero de 24 años. Los tres clubes de la Premier League siguen de cerca su situación de cara al mercado de fichajes de enero. El interés de los tres equipos ingleses se debe a la racha goleadora del atacante de 195 cm: 12 goles en sus últimos 14 partidos, incluidos 10 en apenas siete encuentros de liga. Su buen momento se trasladó recientemente a la selección, con la que marcó su primer gol con Croacia en su tercera internacionalidad, durante una derrota por 4-1 ante España en la Liga de Naciones de la UEFA.
- Pixsell
La regularidad goleadora despierta un amplio interés
El gran momento de Beljo esta temporada no es flor de un día: el curso pasado marcó 38 goles en 48 partidos entre todas las competiciones. El mismo informe de TEAMtalk revela que el Brentford, City Football Group y BlueCo, propietario del Chelsea, también siguen de cerca su evolución. La pugna resulta aún más interesante porque anteriormente se le ha relacionado con el Newcastle United y el Leeds United, dos clubes que el delantero ha mencionado entre sus favoritos de la Premier League.
Clubes de primera división buscan ampliar sus opciones en ataque
Cada uno de los principales pretendientes necesita con urgencia refuerzos en ataque. Empezando por Old Trafford, donde los responsables del club quieren aumentar la competencia para Benjamin Sesko y Matheus Cunha ante la persistente incertidumbre sobre el futuro de Joshua Zirkzee. En el norte de Londres, la exclusión de Richarlison de la plantilla de Roberto De Zerbi deja al Tottenham dependiendo de Dominic Solanke y Omar Marmoush. Sin embargo, el Everton quizá sea el más necesitado: tras un frenético final del mercado de fichajes de verano y la marcha de Beto a la Fiorentina, David Moyes se quedó con Thierno Barry como único delantero centro contrastado de la primera plantilla.
- AFP
Un contrato de larga duración complica el intento de fichaje en invierno
Aunque por ahora el interés sigue en fase de seguimiento y recopilación de datos, podrían producirse movimientos concretos cuando se abra el mercado de invierno. Conseguir su fichaje no será barato ni fácil, ya que el delantero tiene contrato con el Zagreb hasta junio de 2030. De momento, su prioridad inmediata es mantener su racha goleadora en Croacia, mientras los clubes de la Premier League interesados en él se preparan para mover ficha en el nuevo año.
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