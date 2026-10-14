El Manchester United compite con el Tottenham y el Everton por Dion Beljo, delantero del Dinamo de Zagreb en plena forma, de cara al mercado de fichajes de enero

Según TEAMtalk, el Manchester United compite con el Tottenham y el Everton por el delantero de 24 años. Los tres clubes de la Premier League siguen de cerca su situación de cara al mercado de fichajes de enero. El interés de los tres equipos ingleses se debe a la racha goleadora del atacante de 195 cm: 12 goles en sus últimos 14 partidos, incluidos 10 en apenas siete encuentros de liga. Su buen momento se trasladó recientemente a la selección, con la que marcó su primer gol con Croacia en su tercera internacionalidad, durante una derrota por 4-1 ante España en la Liga de Naciones de la UEFA.