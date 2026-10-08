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El Manchester United compite con el Arsenal por la joven promesa del Bayer Leverkusen Christian Kofane mientras se intensifica la carrera por su fichaje
Un gigante de la Premier League entra en la puja por un fichaje
El United se ha convertido en el último club de la Premier League interesado en fichar al delantero del Leverkusen Kofane. SportBildinforma de que el club de Old Trafford se ha sumado a la carrera por el delantero de 20 años. El Arsenal también está en la pugna por el internacional camerunés, junto a pretendientes de largo recorrido en toda Europa. El intenso interés llega en un momento en el que los grandes equipos buscan reforzar sus opciones ofensivas con talento joven.
Kofane ha llamado la atención en todo el continente tras un impresionante periodo de irrupción. Su posible disponibilidad ha puesto en alerta a varios grandes clubes que buscan un delantero centro físico.
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Las negociaciones para la renovación, estancadas, reavivan la esperanza de un traspaso
El ángulo más intrigante en torno al futuro de Kofane tiene que ver con su situación actual en Alemania. Los informes señalan que las conversaciones para una ampliación de contrato en el Leverkusen se han estancado, lo que ofrece nuevas esperanzas a los pretendientes interesados.
Aston Villa, Newcastle United y Everton intentaron fichar al delantero durante el verano. Sin embargo, la lista de admiradores va mucho más allá de la máxima categoría del fútbol inglés. En declaraciones a Daily Arsenal en abril del año pasado, el agente de Kofane, Eric Depolo, reveló que el Arsenal estaba "sin duda interesado" en el delantero. Depolo añadió que el Bayern de Múnich, el Barcelona y el Chelsea también seguían la progresión de su cliente.
Un ascenso increíble al fútbol europeo
El rápido ascenso de Kofane en el fútbol europeo ha sido notable. El Albacete fichó al delantero procedente de la academia camerunesa AS Nylon en noviembre de 2024, antes de que debutara como profesional en España en enero de 2025.
Después de marcar ocho goles en Segunda División, el Leverkusen no tardó en hacerse con sus servicios en el verano de 2025. El delantero de 1,88 m se integró de inmediato en la plantilla. En su primera temporada con el Leverkusen, Kofane disputó 44 partidos en todas las competiciones, incluidos 11 en la Champions League. Aunque marcó siete goles, su perfil físico y su ritmo de trabajo llamaron la atención de los ojeadores de la Premier League.
- AFP
¿Qué le espera ahora a Kofane?
Con su contrato previsto para expirar en 2029 y con las conversaciones para su renovación en Alemania aún sin concluir, el futuro a largo plazo de Kofane sigue siendo incierto. Los clubes interesados seguirán de cerca la evolución de la situación a medida que se acerquen los próximos mercados de fichajes.
Un posible traspaso a la Premier League en 2027 marcaría el último hito en el rápido ascenso de Kofane. Por ahora, el Leverkusen intentará resolver el bloqueo en las negociaciones contractuales. Sin embargo, con el Manchester United y el Arsenal observando muy de cerca, un fichaje bomba podría estar en el horizonte.
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