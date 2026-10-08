El United se ha convertido en el último club de la Premier League interesado en fichar al delantero del Leverkusen Kofane. SportBildinforma de que el club de Old Trafford se ha sumado a la carrera por el delantero de 20 años. El Arsenal también está en la pugna por el internacional camerunés, junto a pretendientes de largo recorrido en toda Europa. El intenso interés llega en un momento en el que los grandes equipos buscan reforzar sus opciones ofensivas con talento joven.

Kofane ha llamado la atención en todo el continente tras un impresionante periodo de irrupción. Su posible disponibilidad ha puesto en alerta a varios grandes clubes que buscan un delantero centro físico.