El Manchester United ha cerrado un acuerdo de patrocinio con Betway para su equipación de entrenamiento por 20 millones de libras anuales, según The Daily Mail. Este histórico contrato llega tras una temporada sin patrocinador en dicha equipación y se considera el más lucrativo de su tipo en el deporte.

El momento es clave: la Premier League prohibirá a las casas de apuestas en la parte delantera de las camisetas de juego a partir de la próxima temporada. Con Betway en la equipación de entrenamiento, el United sortea la norma y mantiene ingresos. Se espera un anuncio oficial pronto, aunque el club aún no confirma los detalles del acuerdo plurianual.