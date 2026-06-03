El Manchester United cierra el fichaje de Ederson por 38 millones de libras, mientras se dan a conocer los detalles del contrato del centrocampista del Atalanta

Según Sky Sports, el United ha acordado con el Atalanta fichar a Ederson por 38 millones de libras. Los Red Devils pagarán 34 millones de libras (40,5 millones de euros) por el jugador de 26 años, más 3,8 millones de libras (4,5 millones de euros) en variables. El fichaje se cerrará antes de julio, tras las pruebas médicas en Carrington.

El internacional brasileño firmará un contrato de cuatro años en Old Trafford, con opción a uno más. El United lleva tiempo siguiéndolo y lo considera clave para dar dinamismo al esquema de Carrick.



