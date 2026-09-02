¡El Manchester United aún no ha terminado! Los Red Devils van a por el último fichaje del final del verano mientras un gigante neerlandés estudia la operación

A pesar de un tranquilo último día de mercado en Old Trafford, el Manchester United todavía podría autorizar una salida de última hora. Según The Athletic, el Willem II está intentando cerrar activamente una cesión del delantero de 18 años Chido Obi antes de que se cierre el mercado de fichajes de la Eredivisie a las 23:59 CEST del miércoles.

El Manchester United acometió una importante inversión este verano, con incorporaciones como las de Carlos Baleba, Andrey Santos y Youri Tielemans. Sin embargo, Michael Carrick optó por no realizar más fichajes en el último día de mercado, lo que dejó decepcionados a algunos aficionados por la falta de refuerzos en defensa y ataque.

La atención se ha desplazado ahora a las cesiones de salida. La información indica que el Willem II ha presentado una propuesta formal para llevarse a Obi durante la temporada, ofreciendo al internacional danés sub-21 una vía clara hacia minutos regulares en el fútbol sénior.



