El Manchester United asegura que recuperar a Marcus Rashford sería «una mina de oro», mientras una leyenda del club pide fichar a un «central de primer nivel»

Butt duda: ¿Rashford querrá volver o se verá obligado por la falta de ofertas? Además, su relación con la afición del United es mala. «Si olvidamos los últimos dos años, es uno de los mejores del mundo cuando está en forma», dijo Butt. «Es un futbolista fenomenal, electrizante, pero simplemente se desenamoró del Man United y eso fue un hecho. Él mismo lo dijo y los aficionados se desenamoraron de él. Cuando eso ocurre, es hora de cambiar de aires. ¿Querrá volver? ¿O se verá obligado a volver porque nadie lo quiere fichar? No lo sé».