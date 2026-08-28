El United se prepara para la vida después de Joshua Zirkzee, mientras el delantero neerlandés se acerca cada vez más a una salida de Old Trafford. Las informaciones indican que Zirkzee está presionando para salir del United tras una etapa complicada en Inglaterra, donde solo logró nueve goles en 75 apariciones. El ex del Bolonia está ahora fuertemente vinculado con un regreso a la Serie A, con la Fiorentina avanzando en las conversaciones, lo que deja a Michael Carrick necesitado de refuerzos.

Con una estatura de 1,96 m, Matanovic ha emergido como el candidato ideal para cubrir ese vacío, según La Gazzetta dello Sport. El jugador de 23 años firmó una productiva primera campaña con el Freiburg tras llegar en una operación de 6,9 millones de libras procedente del Eintracht Frankfurt. Cerró la temporada con 15 goles en todas las competiciones y se quedó a las puertas de levantar un título después de que el equipo de Julian Schuster fuera derrotado por el Aston Villa en la final de la Europa League.



