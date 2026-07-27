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El Manchester United anuncia su cuarto fichaje de verano: Michael Carrick incorpora un talento «prometedor»
Los Red Devils fichan a Margetson
El guardameta de 19 años ficha por el Manchester United tras quedar libre del Swansea City. Aunque era agente libre, el United pagará una indemnización al club galés por su formación desde la categoría sub-15.
Su fichaje refuerza la portería de la cantera y del primer equipo. Hijo del exguardameta inglés y actual entrenador de porteros de Gales, Martyn Margetson, el joven pasó la temporada pasada cedido en el Connah’s Quay Nomads de la Cymru Premier, donde ayudó al club a clasificarse para la Europa League.
Comunicado oficial del United
El Manchester United ha anunciado el fichaje del joven portero Kit Margetson, pendiente de registro. Procedente del Swansea City, donde jugaba desde los 15 años, el guardameta de 19 años destacó la temporada pasada en Connah's Quay Nomads. La temporada pasada, jugó cedido en el Connah's Quay Nomads, donde dejó la portería a cero en 10 de sus 34 partidos y ayudó al equipo galés a clasificarse para una competición europea. Margetson también ha sido internacional juvenil con Gales y debutó con la sub-21 contra Bielorrusia en marzo. Toda la familia del United le da la bienvenida y le desea mucha suerte».
El Swansea se despide de un canterano
El Swansea emitió un comunicado sobre la marcha del jugador, confirmando que ambos clubes acordaron las condiciones económicas del traspaso. El equipo galés destacó los lazos familiares del jugador con el club y su trayectoria en su cantera.
El comunicado indica: «El portero del Swansea City, Kit Margetson, se ha incorporado al Manchester United, pendiente de la aprobación correspondiente, tras acordar ambos clubes una compensación. Este internacional galés sub-21, de 20 años, llegó a los Swans en la categoría sub-15, por lo que el club recibirá una indemnización por su formación. Hijo de Martyn, exresponsable de portería del club, Margetson fue incluido en la convocatoria del primer equipo para el partido contra el Millwall al final de la temporada 2024-25 y formaba parte de la plantilla ampliada. Toda la familia del Swansea City le desea mucho éxito en Old Trafford».
- AFP
Refuerzos para el centro del campo en el punto de mira
Tras fichar a Margetson y Karl Darlow para la portería, el United se centra en reforzar el centro del campo. Busca un tercer mediocentro después de las llegadas de Andrey Santos y Youri Tielemans. Según el diario italiano Corriere dello Sport, ya hay principio de acuerdo con Manu Koné, de la Roma, sobre sus condiciones personales.
El United prepara una oferta de casi 50 millones de euros (42,7 millones de libras) por el francés, aunque compite con Chelsea, Atlético de Madrid y Al-Ahli. Además, sigue la pista a los madridistas Aurélien Tchouaméni y Eduardo Camavinga, así como al centrocampista del Brighton Carlos Baleba.
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