Getty Images Sport
El Manchester United anticipa un duro golpe en la búsqueda de un centrocampista mientras que la lista de tres candidatos se reduce
- Getty Images Sport
Anderson en el centro de la disputa por el traspaso
Anderson ha prosperado para Forest esta temporada, y sus actuaciones han atraído el interés de los gigantes de Manchester. Aunque Chelsea también ha sido acreditado con interés en el joven de 23 años, se espera que el centrocampista sea el centro de una disputa de traspaso entre United y City este verano.
Ambos equipos buscan renovar sus respectivos mediocampos en la temporada baja, con United elaborando una lista corta de tres hombres en su búsqueda para reforzarse en un área clave este verano. Carlos Baleba, quien estuvo fuertemente vinculado con un movimiento a Old Trafford el año pasado, aparece, al igual que los ingleses Adam Wharton y Anderson.
City, también, se espera que entre en el mercado para reforzarse en el centro del campo en medio de preocupaciones sobre la condición física a largo plazo de Rodri. El ganador del Balón de Oro sufrió una lesión grave en el ligamento cruzado anterior en el empate 2-2 de City con Arsenal en septiembre de 2024 y una serie de problemas ha visto al internacional español limitado a solo seis aperturas de liga para los Cityzens esta temporada.
Y aunque ambos equipos están interesados en Anderson, un informe en el i Paper afirma que United cree saber a qué equipo se unirá el exjugador del Newcastle al final de la temporada.
Revelada la elección de transferencia de Anderson
"Hay una creciente creencia de que Anderson rechazaría al United para unirse a los rivales Manchester City," afirma el informe. La noticia será un golpe para el United, que se espera que realice una gran renovación en el mediocampo en la pretemporada.
Casemiro y el United confirmaron el jueves que el brasileño dejará el club una vez que su contrato actual termine al final de la temporada. "Casemiro dejará el Manchester United este verano, una vez que expire su contrato," se leía en un comunicado en el sitio web oficial del United durante la semana. "El legendario centrocampista ha disfrutado cuatro temporadas en el club, jugando 146 partidos y marcando 21 goles hasta la fecha."
Casemiro, por su parte, añadió: "Llevaré al Manchester United conmigo a lo largo de toda mi vida." También hay preocupaciones sobre los futuros de Bruno Fernandes y Manuel Ugarte en Old Trafford, con el primero sujeto a interés del Al-Hilal el verano pasado.
El equipo de la Saudi Pro League hizo una oferta lucrativa por el capitán del United, quien rechazó el interés desde el Medio Oriente para permanecer en Old Trafford. Sin embargo, el United está ansioso por mantener conversaciones con Fernandes antes de la Copa del Mundo para determinar si el centrocampista desea permanecer en Manchester.
Ugarte también ha sido vinculado con una salida en enero, con los gigantes holandeses Ajax reportadamente interesados en fichar al uruguayo a préstamo por el resto de la temporada.
- Getty Images Sport
Mainoo listo para un nuevo contrato
Mientras que Casemiro se marchará en verano, y hay interrogantes sobre el futuro de Fernandes y Ugarte, Kobbie Mainoo se espera que firme un nuevo contrato con el United. El contrato actual del internacional inglés expira en 2027, aunque el United tiene la opción de extenderlo por un año más.
El joven de 20 años fue fuertemente vinculado con una salida de Old Trafford este mes después de que perdió el favor bajo el exentrenador Ruben Amorim. Sin embargo, la salida de Amorim a principios de enero le ha proporcionado a Mainoo una vía de regreso al primer equipo.
Mainoo comenzó su primer partido de liga de la temporada el pasado fin de semana cuando el United venció a su rival City 2-0 en Old Trafford. Goles en la segunda mitad de Bryan Mbeumo y Patrick Dorgu permitieron al United reclamar toda la victoria en el derbi de Manchester, aunque el equipo de Michael Carrick debería haber ganado por más. De hecho, al United se le anularon tres goles por fuera de juego y golpearon el poste dos veces en una exhibición dominante en casa.
Las luchas de City en 2026
Mientras que el United habrá sido animado por su victoria sobre el City la semana pasada, los Cityzens están teniendo un comienzo difícil en 2026. Pep Guardiola solo ha supervisado dos victorias este año calendario, una de las cuales fue una victoria de 10-1 sobre el equipo de ligas menores Exeter en la FA Cup.
Y el City sufrió una sorprendente derrota por 3-1 ante el equipo noruego Bodo/Glimt en la Liga de Campeones el martes por la noche. Guardiola espera supervisar un regreso a la senda de la victoria en la visita del sábado al club más bajo de la Premier League, el Wolves.
Anuncios