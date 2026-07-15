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Man Utd falling behind GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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El Manchester United amenaza con quedarse atrás en la WSL tras un inicio lento en el mercado de fichajes, lo que podría permitir que los equipos de la zona media, en crecimiento, lo superen

Women's football
Manchester United Women
WSL Serie Primavera
FEATURES

El mercado de fichajes de verano ha sido intenso en el fútbol femenino, especialmente en la Superliga Femenina. Alexia Putellas, doble ganadora del Balón de Oro, ha fichado por el Arsenal; Manaka Matsukubo, una de las estrellas de la NWSL, se ha unido al Everton; Georgia Stanway y Mary Earps han regresado; y Beth Mead y Niamh Charles han cambiado de equipo. Aun así, el Manchester United no ha participado en ninguno de estos movimientos.

Las Red Devils tuvieron una temporada irregular. Llegar a otra final de copa —la tercera desde el regreso del equipo femenino en 2018— y alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones en su debut fueron los puntos altos. Sin embargo, al terminar cuartas en la WSL, se quedaron fuera de Europa, a nueve puntos del podio.

Este verano será clave para recortar distancias con el Manchester City, recién campeón de la WSL y de la FA Cup tras diez años de espera; con el Arsenal, ganador de la Liga de Campeones hace un año; y con el Chelsea, que pese a su peor temporada en siete años levantó la Copa de la Liga. El United ha demostrado que puede vencerlos, pero aún no de forma constante.

Mientras Arsenal sigue impresionando en el mercado, City refuerza su plantilla y Chelsea busca soluciones para su delantera, United ha estado preocupantemente callado, al contrario que sus perseguidores, sobre todo las London City Lionesses.

  • Man Utd Women 2025-26Getty Images

    En la encrucijada

    Que el United se quedara fuera de Europa la temporada pasada, pese a llegar a cuartos de la Liga de Campeones y competir bien, resume su momento: está cerca de la élite, sabe plantar cara, pero le falta consistencia para mantenerse y dar el salto.

    No es sorpresa: el club refundó su equipo femenino hace solo ocho años, por lo que aún existe una brecha con City, Arsenal y Chelsea. Pese a todo, las «Red Devils» han avanzado: jugaron la Liga de Campeones, llegaron a tres finales de copa y ganaron la FA Cup. Aun así, siguen sin los cimientos de quienes llevan años en la élite.

    • Anuncios
  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    No es suficiente

    Ya era claro que se debían dar grandes pasos dentro y fuera del campo, y aunque todos los rivales hacen lo mismo, el United aún no ha hecho lo suficiente.

    La falta de profundidad en la plantilla, en particular, es un aspecto clave en el que el United se ha quedado rezagado respecto a otros equipos, sobre todo esta última temporada, en la que competía en la Liga de Campeones. Es algo que hay que abordar urgentemente este verano, ya que el club no lo hizo hace doce meses.

    No es que ficharan mal: Julia Zigiotti Olme y Jess Park fueron aciertos, pero solo llegaron tres refuerzos. Competir en cuatro frentes exigía más, como demostró la temporada, pese a los movimientos de enero.

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    Los rivales se ponen en marcha

    Poco ha cambiado en el mercado de fichajes de verano, mientras los rivales del United actúan con acierto.

    El City, campeón de la WSL y la FA Cup, anunció que no haría muchos movimientos, pero ya fichó a la delantera Mead y a la lateral izquierdo Charles, ambas internacionales inglesas, y rechazó el interés del Chelsea en su estrella Khadija Shaw, renovando a la ganadora de la Bota de Oro de la WSL.

    El Arsenal, decidido a acabar con siete años sin título de la WSL, ha anunciado en dos semanas a Stanway, Ona Batlle, Selina Cerci, Geraldine Reuteler y Lisa Baum, y sigue tras Salma Paralluelo.

    Incluso el Chelsea, pese a un mercado irregular, ha fichado a Katie McCabe y a Matsukubo, una de las mejores jugadoras de la NWSL con solo 21 años. Además, según Vrouwen Voetbal Nieuws, estarían cerca de fichar a la delantera del París Saint-Germain, Romee Leuchter.

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  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    Un comienzo tranquilo

    ¿Qué ha hecho el United? Por ahora solo ha fichado a Andrea Medina, central o lateral izquierda de 22 años que aporta profundidad a la plantilla.

    Los rumores han sido escasos, y las noticias se han centrado más en las salidas. El martes se informó que Melvine Malard, una de las mejores jugadoras del United la temporada pasada, está a punto de fichar por el Chelsea. El miércoles se anunció el traspaso de la defensa Millie Turner al Birmingham, y la centrocampista Lisa Naalsund podría seguirla.

    En mayo, The Athletic informó que el United podría vender a Elisabeth Terland, su máxima goleadora, si llegaba una oferta adecuada para reinvertir el dinero y evitar perderla gratis el próximo verano.

    Terland, que rechazó una oferta de renovación en noviembre, no es la única con contrato hasta 2025: Ella Toone también lo termina y, al ser preguntada el mes pasado, no aclaró su futuro.

    «Obviamente, ahora es el momento de hablar», afirmó Toone. «Solo sé que tengo que tomar una decisión sobre lo que es mejor para mí».

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    Mirando por encima del hombro

    El United no solo debe alcanzar a City, Arsenal y Chelsea; también debe vigilar la zona media de la tabla, que mejora.

    Las London City Lionesses son la amenaza más evidente. Propiedad de la multimillonaria Michele Kang, dueña también del Washington Spirit de Trinity Rodman y del Lyon, ocho veces campeón de Europa, el club ha fichado a la doble ganadora del Balón de Oro, Putellas, y a la cuatro veces campeona de la Liga de Campeones, Mapi León, a la exguardameta de las Lionesses, Mary Earps, y a la delantera francesa Kadidiatou Diani.

    Tampoco hay que perder de vista al Tottenham, que acabó la pasada temporada a solo cuatro puntos del United y ya ha fichado a cinco jugadoras. Entre las nuevas incorporaciones destacan Shekiera Martínez, autora de 16 goles en 32 partidos con el West Ham; Kirsty Hanson, segunda máxima goleadora de la WSL la pasada temporada; y la portera Selma Panengstuen, que rechazó ofertas de Arsenal y PSG para fichar por los Spurs.

    El Brighton, que ya complicó la vida al United la temporada pasada, quiere seguir creciendo tras llegar a la final de la FA Cup y ha fichado a la excentrocampista del Arsenal Lia Walti, un excelente refuerzo.

  • Maya Le Tissier Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Se necesita más

    ¿Cómo responderá el United? El verano pasado, cuando el mercado de fichajes femenino batió récords, el entrenador Skinner admitió que los Red Devils no podían competir con las sumas de siete cifras que llevaron a Olivia Smith al Arsenal y a Grace Geyoro al London City.

    «Debemos encontrar nuestra propia forma de hacerlo», afirmó. El United hizo un buen trabajo, pero no bastó para armar una plantilla capaz de competir en cuatro frentes.

    Este curso solo competirán en tres frentes, pues la Liga de Campeones queda descartada. El United quiere aprovechar esa circunstancia, igual que hizo el City al romper su sequía de una década sin título de la WSL. Se confía en que las fichajes de enero, con seis meses de adaptación, aporten más; sobre todo Lea Schuller, quien llegó del Bayern con un gran récord goleador pero solo marcó dos tantos en 18 partidos.

    Aun así, el United necesita más refuerzos para competir no solo con City, Arsenal y Chelsea, sino también con los equipos que avanzan rápido detrás. Este mercado de fichajes es crucial: un inicio discreto no garantiza el éxito, y los aficionados esperan más tras una temporada decepcionante que mostró que el United aún no es un contendiente constante en la élite femenina.