Las Red Devils tuvieron una temporada irregular. Llegar a otra final de copa —la tercera desde el regreso del equipo femenino en 2018— y alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones en su debut fueron los puntos altos. Sin embargo, al terminar cuartas en la WSL, se quedaron fuera de Europa, a nueve puntos del podio.

Este verano será clave para recortar distancias con el Manchester City, recién campeón de la WSL y de la FA Cup tras diez años de espera; con el Arsenal, ganador de la Liga de Campeones hace un año; y con el Chelsea, que pese a su peor temporada en siete años levantó la Copa de la Liga. El United ha demostrado que puede vencerlos, pero aún no de forma constante.

Mientras Arsenal sigue impresionando en el mercado, City refuerza su plantilla y Chelsea busca soluciones para su delantera, United ha estado preocupantemente callado, al contrario que sus perseguidores, sobre todo las London City Lionesses.