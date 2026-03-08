Getty Images Sport
El Manchester United acusado de fichar a un jugador por 16 millones de libras porque «el nieto de Louis van Gaal jugaba con él en el FIFA»
¿Un videojuego detrás del fichaje de Rojo por el Manchester United?
Rojo llegó al Old Trafford en 2014 procedente del Sporting CP en una operación que rondó los 16 millones de libras esterlinas. Aunque el fichaje parecía un éxito habitual de los ojeadores tras la impresionante actuación del defensa en el Mundial de Brasil con la selección argentina, finalista del torneo, Scholes y Butt han sugerido que la recomendación inicial provino de una fuente mucho más joven que había estado dominando con el jugador en el FIFA de EA Sports.
Los videojuegos se unen al equipo de selección de personal
En el podcast «The Good, The Bad and The Football», Butt explicó cómo los videojuegos modernos han convertido a los jóvenes en ojeadores desde sus sillones. Recordó los conocimientos que tenía su propio hijo sobre el fútbol mundial y sugirió que el mundo digital ha acortado la distancia entre el fútbol virtual y el fútbol profesional de formas inesperadas.
Butt dijo en el podcast: «Si nos fijamos en lo que hacen los niños, mi hijo, cuando tenía unos 10 años, podría haber trabajado en el equipo de reclutamiento. Conocía a todos los jugadores, y todo gracias al FIFA y a lo que juegan online en la PlayStation».
La conversación tomó un giro aún más específico cuando Scholes intervino con una anécdota concreta relacionada con el mandato de Van Gaal. Se burló de los supuestos métodos del holandés y añadió: «Al parecer, Louis van Gaal fichó a un jugador a través de su nieto. Le habló de Marcos Rojo, de Argentina, [mientras jugaba al FIFA]».
¿Una historia real o un mito de Old Trafford?
La revelación dejó al presentador Paddy McGuiness en estado de incredulidad, y este exclamó «¡No!» y sugirió que debía tratarse de «una de esas cosas inventadas». Sin embargo, Butt se apresuró a insistir en la posibilidad, señalando que sus propios hijos a menudo detectan el talento mucho antes de que llegue al radar de la Premier League u otras divisiones europeas de primer nivel.
Butt respondió: «No, es cierto, mi hijo me habló de un jugador y me dijo: "Deberían fichar a estos tres jugadores". Yo nunca había oído hablar de ellos. Lo creas o no, probablemente dos años después estos jugadores empezaron a fichar por grandes clubes de Europa».
En el momento del fichaje, Van Gaal ofreció una valoración mucho más profesional de su nueva incorporación. El holandés afirmó: «Marcos es un defensa con mucho talento. Puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo. Tiene capacidad, fuerza física y ganas de aprender. Eso significa que tiene un futuro muy prometedor por delante».
El legado de Rojo en el Manchester United
Rojo pasó siete años en el United, donde disputó 122 partidos y ganó títulos como la FA Cup y la Europa League. El jugador, de 35 años, que ahora juega en el Racing Club de su país natal, sigue siendo un héroe de culto por su estilo de juego agresivo.
