El Manchester United acusado de fichar a un jugador por 16 millones de libras porque «el nieto de Louis van Gaal jugaba con él en el FIFA»

En el podcast «The Good, The Bad and The Football», Butt explicó cómo los videojuegos modernos han convertido a los jóvenes en ojeadores desde sus sillones. Recordó los conocimientos que tenía su propio hijo sobre el fútbol mundial y sugirió que el mundo digital ha acortado la distancia entre el fútbol virtual y el fútbol profesional de formas inesperadas.

Butt dijo en el podcast: «Si nos fijamos en lo que hacen los niños, mi hijo, cuando tenía unos 10 años, podría haber trabajado en el equipo de reclutamiento. Conocía a todos los jugadores, y todo gracias al FIFA y a lo que juegan online en la PlayStation».

La conversación tomó un giro aún más específico cuando Scholes intervino con una anécdota concreta relacionada con el mandato de Van Gaal. Se burló de los supuestos métodos del holandés y añadió: «Al parecer, Louis van Gaal fichó a un jugador a través de su nieto. Le habló de Marcos Rojo, de Argentina, [mientras jugaba al FIFA]».