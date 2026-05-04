Cunha sufre problemas en los aductores desde hace semanas. Ha seguido jugando con el equipo de Michael Carrick, incluso contra el Liverpool a pesar del dolor, pero persiste el riesgo de una rotura más grave si no se le trata.

Al marginarlo de la intensa recta final de la Premier, United y la CBF buscan que llegue al Mundial al 100 % de su forma física.

El torneo arranca en poco más de un mes, por lo que su recuperación debe ser precisa.