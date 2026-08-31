Según el Daily Mail, las fuentes han confirmado que el club ha iniciado conversaciones con los representantes del jugador de 31 años para garantizar su compromiso a largo plazo con el proyecto de Old Trafford. Aunque todavía queda bastante tiempo en su contrato actual, el Manchester United está deseoso de recompensar a un futbolista que sigue siendo el corazón del primer equipo de Michael Carrick.

La estrella portuguesa tiene actualmente 10 meses restantes en su contrato vigente de 220.000 libras a la semana, aunque el United dispone de manera crucial de una opción del club para ampliar ese acuerdo por un año más. A pesar de esta red de seguridad, el club está decidido a alcanzar un acuerdo formal antes de que termine el año natural para acallar cualquier rumor de traspaso que siga en pie. Fernandes volvió a demostrar su valor el pasado fin de semana, subrayando su importancia al marcar un sensacional hat-trick y dar una asistencia en la victoria por 5-2 sobre el Ipswich Town, una actuación que llegó apenas unos días después de ser nombrado Jugador del Año de la PFA.