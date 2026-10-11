Este es el primer partido que disputa el Manchester City desde que una comisión independiente lo declaró culpable de infringir las normas financieras durante un periodo de nueve temporadas. El club ha negado rotundamente las acusaciones y ha recurrido de inmediato el veredicto. Pese a la tensión que rodea al club, Marc Guehi restó importancia al ambiente hostil en la previa. Guehi declaró: «Siempre hay un ambiente intenso [en Anfield], así que no es diferente de cualquier otro partido. Todos ejercen el liderazgo. Todos tienen un papel importante que desempeñar y se verá la unión del equipo».