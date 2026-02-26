«El Manchester City tiene impunidad»: el presidente de La Liga critica a la Premier League por el caso de 115 acusaciones de incumplimiento del Fair Play Financiero

El presidente de La Liga, Tebas, ha criticado el tiempo que ha tardado el City en sentir las repercusiones de sus 115 acusaciones, mientras la investigación de la Premier League sigue en curso.

Tebas declaró en la Cumbre de Negocios del Fútbol del Financial Times en Londres: «Entiendo que se trata de un fallo (de gobernanza): esto le ha pasado al Manchester City y otros clubes están observando y escuchando.

«(Otros clubes) están siendo multados, se les están descontando puntos, y eso está bien si no se cumplen las normas. Pero el Manchester City goza de impunidad.

Hablo con muchos clubes de la Premier League y la mayoría tampoco lo entiende. Eso debilita a la institución».

Añadió: «No es solo el retraso, es la situación general. Cuando una gran institución como la Premier League tiene que establecer normas de juego limpio financiero, es necesario que haya mucha seguridad jurídica en la competición y entre los clubes.

«Los ciudadanos tienen que pensar que el sistema es justo para todos, que no es arbitrario, que es objetivo. Cuando se da este tipo de situación, se genera incertidumbre y eso daña la imagen de una institución».