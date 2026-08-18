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El Manchester City sufre un duro revés por lesión: Jeremy Doku, descartado para el estreno en la Premier League contra el Bournemouth
Una lesión en el gemelo trastoca los planes de Maresca
El Manchester City ha sufrido un contratiempo importante antes del inicio de la nueva temporada de la Premier League, ya que Doku ha sido descartado para el partido inaugural del club contra el Bournemouth.
El delantero belga sufrió la lesión durante la decepcionante derrota en la Community Shield ante el Arsenal en el Millennium Stadium el domingo, donde fue sustituido al descanso por Jack Grealish.
Aunque la duración exacta de su ausencia sigue sin estar clara, Nieuwsblad sugiere que Doku ha sufrido una lesión en la pantorrilla que podría mantenerle varias semanas de baja.
El momento no podría ser peor para el nuevo entrenador Enzo Maresca, que prepara su primer partido liguero oficial al mando en el Etihad Stadium. A la frustración se suma el hecho de que el problema parece estar relacionado con anteriores problemas físicos. Dentro del club crece la preocupación de que no se trate de un incidente aislado, sino más bien de una consecuencia persistente de la campaña de Doku con Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA.
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Se intensifica la presión del mercado de fichajes
La ausencia de Doku llega en un momento de transición importante y de percibida vulnerabilidad para el Manchester City. La plantilla ya se ha visto debilitada por la mediática salida de Rodri rumbo al Barcelona, mientras Tijjani Reijnders se ha marchado a la Saudi Pro League con el Al Qadsiah.
Sin reemplazos inmediatos a la vista, la lesión de una amenaza clave en ataque limita aún más las opciones tácticas de Maresca. La situación se complica por la esperada salida de Savinho, al que se ha vinculado insistentemente con un traspaso de 85 millones de libras al Tottenham Hotspur. Sin Doku y, posiblemente, también sin Savinho, la carga sobre los extremos que le quedan al City será enorme.
Reajuste táctico para el duelo contra el Bournemouth
Con Doku definitivamente fuera para la visita de los Cherries, Maresca debe identificar rápidamente la mejor manera de mantener el potencial ofensivo del City. Una posible solución pasa por Antoine Semenyo, que sufrió en la banda derecha contra el Arsenal, pero ha dejado destellos de brillantez en otras posiciones.
Durante la gira de pretemporada del club, Semenyo se mostró temible actuando por la banda izquierda, que es el rol que suele ocupar Doku. Devolver al internacional ghanés a su posición más efectiva podría aportar la verticalidad y la amenaza de gol que el City echará de menos en ausencia del belga.
Semenyo demostró su valor durante el verano con una actuación especialmente destacada contra el Atlético de Madrid, donde dio una asistencia de gran nivel a Omar Marmoush. Aunque Jack Grealish sigue siendo una opción para salir de inicio por la izquierda, su discreto cameo en la Community Shield ha provocado que se pida a Maresca que confíe en el Semenyo en forma.
- AFP
Una temporada de altos vuelos
La pérdida de un especialista principal en el uno contra uno es un golpe para cualquier equipo, pero las expectativas en el Etihad siguen siendo tan altas como siempre. La afición está dividida sobre si el grupo actual puede absorber estos golpes, especialmente con una nueva era en el banquillo que comienza con Maresca.
En última instancia, el equipo médico trabajará sin descanso para garantizar que el problema en el gemelo de Doku no se convierta en una constante a lo largo de la temporada. El explosivo estilo de juego del belga le hace propenso a las lesiones musculares, y el City tendrá cuidado de no precipitar su regreso antes de tiempo.
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