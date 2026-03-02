El Manchester City se pone en contacto con la estrella del Borussia Dortmund para un posible regreso, pero el gigante alemán planea nuevas negociaciones contractuales para contrarrestar el creciente interés

Pep Guardiola es desde hace tiempo un admirador del perfil técnico de Nmecha, y el entrenador catalán ha seguido de cerca la evolución del jugador a lo largo de la temporada actual. Dado que el City siempre está buscando talentos locales para reforzar la profundidad de su plantilla, la estrella alemana representa una propuesta atractiva. Sin embargo, el interés de Inglaterra ha despertado preocupación en los pasillos del poder del Westfalenstadion, sobre todo porque otras figuras clave de la plantilla se enfrentan a un futuro incierto de cara a un verano crucial.

La situación ha provocado una severa advertencia del excentrocampista del Liverpool y del Bayern de Múnich, Didi Hamann, quien cree que el Dortmund debe actuar con rapidez para evitar una fuga masiva de sus mejores talentos. Hablando sobre la situación actual del club, Didi Hamann lanzó recientemente una advertencia al BVB: «El Dortmund debe tener cuidado de que no se cree un ambiente en el que los jugadores intenten abandonar el barco que se hunde lo antes posible». Este sentimiento refleja la creciente preocupación de que las estrellas del Dortmund, entre ellas Nico Schlotterbeck y Nmecha, puedan verse tentadas por ofertas más lucrativas del extranjero.