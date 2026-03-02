Getty Images
Traducido por
El Manchester City se pone en contacto con la estrella del Borussia Dortmund para un posible regreso, pero el gigante alemán planea nuevas negociaciones contractuales para contrarrestar el creciente interés
El City reaviva el interés por Nmecha con su regreso al Etihad sobre la mesa.
Según informa Sky Sport en Alemania, los campeones de la Premier League ya han establecido un primer contacto con los representantes de Nmecha para sondear su interés en volver al Etihad Stadium. La conexión entre el jugador y el gigante inglés sigue siendo fuerte, dado que Nmecha pasó sus años de formación en las categorías inferiores del City antes de fichar por el Wolfsburgo y, finalmente, por el Dortmund. Se dice que el centrocampista está abierto a la posibilidad de volver a la Premier League, donde siente que tiene asuntos pendientes en la máxima categoría del fútbol inglés.
- Getty Images Sport
Guardiola sigue muy de cerca a su antiguo alumno.
Pep Guardiola es desde hace tiempo un admirador del perfil técnico de Nmecha, y el entrenador catalán ha seguido de cerca la evolución del jugador a lo largo de la temporada actual. Dado que el City siempre está buscando talentos locales para reforzar la profundidad de su plantilla, la estrella alemana representa una propuesta atractiva. Sin embargo, el interés de Inglaterra ha despertado preocupación en los pasillos del poder del Westfalenstadion, sobre todo porque otras figuras clave de la plantilla se enfrentan a un futuro incierto de cara a un verano crucial.
La situación ha provocado una severa advertencia del excentrocampista del Liverpool y del Bayern de Múnich, Didi Hamann, quien cree que el Dortmund debe actuar con rapidez para evitar una fuga masiva de sus mejores talentos. Hablando sobre la situación actual del club, Didi Hamann lanzó recientemente una advertencia al BVB: «El Dortmund debe tener cuidado de que no se cree un ambiente en el que los jugadores intenten abandonar el barco que se hunde lo antes posible». Este sentimiento refleja la creciente preocupación de que las estrellas del Dortmund, entre ellas Nico Schlotterbeck y Nmecha, puedan verse tentadas por ofertas más lucrativas del extranjero.
El Dortmund prepara una contraoferta defensiva por el contrato.
A pesar de la creciente presión del Manchester City, el Borussia Dortmund no está dispuesto a dejar marchar a su motor del mediocampo sin luchar. Los directivos del club, encabezados por el director deportivo Sebastian Kehl, ya han iniciado conversaciones preliminares con el nuevo equipo directivo de Nmecha para esbozar su visión sobre su futuro. El club es muy consciente de la creciente lista de pretendientes y está decidido a asegurar el compromiso a largo plazo de un jugador que se ha vuelto indispensable bajo la dirección táctica del entrenador Niko Kovac.
Nmecha gana actualmente unos 5 millones de euros al año con un contrato que se extiende hasta 2028, pero el Dortmund está dispuesto a ofrecerle un aumento salarial significativo que refleje su elevada posición dentro de la plantilla. El BVB está dispuesto a realizar ajustes salariales para ampliar prematuramente el contrato que actualmente vence en 2028. Al ofrecer mejores condiciones, el gigante alemán espera convencer al internacional, con seis partidos a sus espaldas, de que su mejor camino hacia la selección para el Mundial sigue siendo ser titular garantizado en la Bundesliga, en lugar de luchar por minutos en el sistema de Guardiola, caracterizado por las rotaciones.
- Getty
La batalla por el motor del mediocampo
El vínculo con el City es especialmente peligroso para el Dortmund, dada la historia de Nmecha con los Sky Blues. Habiendo vestido la camiseta del City durante su juventud, sus conexiones con el club podrían facilitar el acuerdo más que un traspaso internacional estándar. Las fuentes sugieren que, aunque Nmecha está contento en Dortmund, el aliciente de competir en la Liga de Campeones con Guardiola es un factor importante. Esto ha llevado a Kehl y a la directiva del BVB a trabajar horas extras para garantizar que el centrocampista se sienta valorado tanto económica como deportivamente antes de que llegue cualquier oferta formal desde Manchester.
A medida que se acerca el mercado de fichajes de verano, el tira y afloja por Nmecha parece que va a ser una de las historias determinantes del mercado de fichajes. El Dortmund se enfrenta a un delicado equilibrio: debe convencer a su estrella de que el «barco» está lejos de hundirse y, al mismo tiempo, resistir el poderío financiero de los campeones de la Premier League. Para el City, el fichaje representa una oportunidad de traer a casa a un jugador que finalmente ha cumplido el potencial que vieron en él hace años. Por ahora, la pelota sigue en el tejado de Nmecha, que sopesa una lucrativa renovación en Alemania frente a las brillantes luces de un regreso al Etihad.
Anuncios