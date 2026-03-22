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El Manchester City se enfrenta a una reorganización defensiva, ya que un jugador clave se une a Marc Guehi en la lista de bajas para la final de la Carabao Cup contra el Arsenal
Lesión en el tendón de la corva para Dias
Dias se perderá la final de la Carabao Cup del City contra el Arsenal tras sufrir una lesión en el tendón de la corva. El defensa central se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el descanso durante la reciente eliminación del club de la Liga de Campeones a manos del Real Madrid y, a pesar de las esperanzas de una rápida recuperación, no ha logrado demostrar que esté en condiciones de jugar a tiempo para el partido decisivo del domingo. La lesión es una pesadilla recurrente para el jugador de 28 años, que ha sufrido problemas similares a lo largo de la temporada 2026. Dias ya se había perdido ocho partidos a principios de año y se quedó en el banquillo en el reciente encuentro de la Premier League contra el West Ham por precaución. Su ausencia deja un vacío de liderazgo en un City que aún se está recuperando de su decepción europea.
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Guehi, fuera de juego por las normas de elegibilidad
A las frustraciones de Guardiola se suma la indisponibilidad de Marc Guehi, fichaje de enero. El internacional inglés, que llegó procedente del Crystal Palace en un traspaso muy sonado el 19 de enero, no puede disputar la final por estar inhabilitado para la competición. Según el reglamento de la competición, Guehi no puede jugar porque completó su fichaje seis días después de que el City ya hubiera disputado el partido de ida de su victoria en semifinales contra el Newcastle United. Guardiola ha criticado abiertamente esta normativa, que le ha dejado sin efectivos para la primera gran final de la temporada.
La lista de bajas en la defensa no deja de crecer
La baja conjunta de Dias y Guehi deja al City con pocas opciones entre los jugadores veteranos. Para empeorar las cosas, Josko Gvardiol sigue fuera de combate por una lesión de larga duración tras romperse una pierna en enero. Aunque el croata está mejorando, no se espera que pueda jugar la final, lo que deja a la zaga del City inusualmente mermada para un partido de tanta importancia. El Arsenal, por su parte, verá esta noticia como un gran impulso para sus opciones de levantar el trofeo. El equipo de Mikel Arteta lidera actualmente la Premier League y buscará aprovechar una defensa improvisada del City que ha tenido problemas para mantener la regularidad en las últimas semanas.
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Hay mucho en juego en Wembley
El City buscará conquistar un título y evitar así quedarse sin un trofeo importante por segunda temporada consecutiva. Guardiola se ve presionado para encontrar una solución táctica a sus carencias defensivas. Con James Trafford confirmado como titular en la portería, la improvisada línea defensiva que tendrá delante deberá rendir al máximo.
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