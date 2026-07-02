El Manchester City se adelanta al Arsenal en el fichaje de Jeremy Monga, mientras Enzo Maresca presiona para reunirse con la joven promesa del Leicester

Monga debutó en la Premier League con 15 años y 271 días ante el Newcastle en abril de 2025, convirtiéndose en el tercer jugador más joven de la historia de la liga, solo por detrás de los arsenales Max Dowman y Ethan Nwaneri. Luego jugó siete partidos como suplente mientras el Leicester descendía.

Apenas unos meses después, se convirtió en el goleador más joven de la historia de la Championship al anotar en la derrota 2-1 contra el Preston North End, con 16 años y 37 días, superando el récord de Jude Bellingham, quien marcó con el Birmingham City en 2019 con 16 años y 63 días.