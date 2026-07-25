El Manchester City renueva a Abdukodir Khusanov con un contrato a largo plazo al inicio de la era de Enzo Maresca

Tras consolidarse como pilar de la defensa del City y ganar experiencia con Uzbekistán en el Mundial 2026, Khusanov celebró con entusiasmo su renovación con el Etihad Stadium.

En declaraciones a la web oficial del club sobre la renovación de su contrato, afirmó: «Estoy muy contento de prolongar mi estancia en el City. He disfrutado cada minuto desde que llegué a Mánchester y siento que estoy creciendo y aprendiendo mucho como jugador.

Ahora mi reto es impresionar a Enzo Maresca y su cuerpo técnico y ganarme un lugar fijo en el equipo. Estoy decidido a lograrlo».