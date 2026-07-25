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El Manchester City renueva a Abdukodir Khusanov con un contrato a largo plazo al inicio de la era de Enzo Maresca
El City asegura el futuro de Khusanov
El Manchester City ha renovado a Khusanov hasta 2031, con opción a un año más. El central de 22 años llegó en enero de 2025 procedente del Lens por 33,5 millones de libras y, tras un debut complicado contra el Chelsea, disputó 37 partidos la temporada pasada. Llegado del Lens por 33,5 millones de libras en enero de 2025, el central se repuso de un debut complicado ante el Chelsea y disputó 37 partidos la pasada temporada.
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Khusanov busca emular a Maresca
Tras consolidarse como pilar de la defensa del City y ganar experiencia con Uzbekistán en el Mundial 2026, Khusanov celebró con entusiasmo su renovación con el Etihad Stadium.
En declaraciones a la web oficial del club sobre la renovación de su contrato, afirmó: «Estoy muy contento de prolongar mi estancia en el City. He disfrutado cada minuto desde que llegué a Mánchester y siento que estoy creciendo y aprendiendo mucho como jugador.
Ahora mi reto es impresionar a Enzo Maresca y su cuerpo técnico y ganarme un lugar fijo en el equipo. Estoy decidido a lograrlo».
Viana elogia a la pieza clave de la defensa
La renovación premia el gran nivel de Khusanov, titular en las finales de la Carabao Cup y la FA Cup en Wembley y clave ante el Real Madrid en Champions.
Su continuidad cobra más peso tras las salidas de los veteranos John Stones y Nathan Ake. El director deportivo, Hugo Viana, destacó: «Estamos muy satisfechos e impresionados con la evolución de Abdukodir desde que llegó a Inglaterra.
«Le estamos viendo convertirse en un joven brillante y en un defensa excepcional, pero sabemos que esto es solo el principio. Sus cualidades físicas y técnicas son de primer nivel; tiene todas las cualidades necesarias para ser un central de talla mundial».
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Comienza una nueva era en casa
El City debutará en la Premier League 2026-27 el 23 de agosto en el Etihad Stadium ante el Bournemouth. Khusanov, pieza clave en el esquema de Maresca, debe mantener su nivel para consolidar un lugar en el once inicial.
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