AFP
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El Manchester City reacciona después de que el Chelsea le ponga a Malo Gusto un desorbitado precio de 75 millones de libras mientras Enzo Maresca contempla un reencuentro
El City estudia un reencuentro, pero recela de la tasación
Según RMC Sport, el Manchester City está interesado en llevar a Gusto al Etihad Stadium, pero el club mancuniano se ha quedado atónito por las exigencias económicas del Chelsea. Los Blues han fijado un importante precio de salida para el jugador de 23 años, y las informaciones apuntan a que están pidiendo 75 millones de libras por el exjugador del Lyon. A día de hoy, el City no está dispuesto a satisfacer esas exigencias.
El interés se debe en gran parte al nuevo técnico del City, Enzo Maresca, que está desesperado por reforzar sus opciones defensivas con un lateral derecho natural. Durante su etapa en Stamford Bridge, Maresca confió mucho en el poderío físico y la capacidad táctica de Gusto, y cree que el francés encajaría a la perfección en su sistema en Mánchester.
- Getty
Alonso remodela el proyecto del Chelsea
Mientras se desarrolla el culebrón de Gusto, Xabi Alonso no pierde el tiempo a la hora de dejar su propia huella en la plantilla del Chelsea. El español ha supervisado una profunda remodelación del equipo que la pasada temporada se quedó sin fútbol europeo, con el objetivo de regresar a la élite de la Champions League. La llegada de Morgan Rogers en un acuerdo por valor de 117 millones de libras procedente del Aston Villa ya ha puesto de relieve la ambición del club y su disposición a invertir con fuerza en talento doméstico de primer nivel. Sin embargo, equilibrar la plantilla para dar cabida a estos cambios de gran calado implica que serán inevitables salidas importantes.
Gusto no es el único nombre de alto perfil que podría estar cerca de la puerta de salida como parte de esta transición. Alonso también está dispuesto a dejar marchar a otros habituales del primer equipo para hacer sitio a los objetivos que prefiere.
Neto y Fernandez también están en el radar del Manchester City
La ofensiva de Maresca sobre su antiguo club podría no detenerse en Gusto. El técnico italiano también está muy vinculado con un movimiento por el extremo portugués Pedro Neto, a quien el Chelsea valora en una franja de precio similar a la de Gusto. Con Savinho potencialmente camino del Tottenham, Neto se ha perfilado como un candidato principal para añadir desequilibrio y velocidad al ataque del City.
Además, según las informaciones, el City sigue muy de cerca a Enzo Fernandez como sucesor "soñado" de Rodri, en caso de que el español decida regresar a LaLiga con el Barcelona. Se cree que el Chelsea quiere más de 120 millones de libras por el campeón del mundo argentino.
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Reajuste de laterales en Stamford Bridge
La posible salida de Gusto coincide con una renovación total de los puestos de lateral bajo la supervisión de Alonso. En la banda izquierda, Marc Cucurella ya ha asegurado su fichaje por el Real Madrid, con la llegada de Pep Chavarria como su sustituto directo. En la derecha, el Chelsea ha invertido con fuerza en el futuro al fichar al Defensor del Año de la Serie A, Marco Palestra, procedente del Bolonia.
Esta enorme inversión en Palestra es una clara señal de que Gusto se ha vuelto prescindible si llega la oferta adecuada. Con el capitán Reece James manteniéndose como el líder indiscutible cuando está en forma, Gusto se enfrenta a la perspectiva de ver reducido su tiempo de juego si se queda en el oeste de Londres.
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