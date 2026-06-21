Getty/GOAL
Traducido por
El Manchester City quiere a Elliot Anderson y a Sandro Tonali, y planea invertir más de 200 millones de libras en fichajes de Nottingham Forest y Newcastle
El City se fija en una sensacional pareja de centrocampistas por 200 millones de libras
El Manchester City va directo al grano en el mercado: busca renovar su plantilla tras la salida de Pep Guardiola. Según el Manchester Evening News, los Blues apuntan a Anderson y Tonali para reforzar el centro del campo; el club los ve como refuerzos complementarios.
Ficharlos a ambos sería un mensaje contundente, pero costoso: el informe estima un gasto superior a 200 millones de libras. Tras las salidas de Kevin De Bruyne e Ilkay Gündogan, el traspaso de Bernardo Silva al Real Madrid y la incertidumbre sobre Tijjani Reijnders y Nico González, el City está dispuesto a usar su poderío financiero para asegurar una transición fluida.
- Getty Images Sport
El Forest busca un traspaso récord en el fútbol británico.
El fichaje de Anderson enfrenta obstáculos: el Forest se muestra duro en las negociaciones. El City ya vio rechazada una oferta garantizada de 106 millones de libras por el mediocampista, pues, según informes, los “Tricky Trees” buscan superar los 125 millones que el Liverpool pagó por Alexander Isak para establecer un nuevo récord británico de traspasos.
Pese a la elevada valoración, en el Etihad confían en cerrar el fichaje del mediocampista de 23 años. Su popularidad se ha disparado desde su llegada al City Ground, y los responsables citizen valoran presentar una tercera oferta que satisfaga las exigencias del Forest o esperar a que madure la negociación.
Lucha con los Spurs por Tonali
Mientras sigue la saga de Anderson, el City negocia el fichaje de Tonali. El Tottenham, que ya habló con el entorno del centrocampista, quiere ficharlo como gran incorporación del verano a las órdenes de Roberto De Zerbi, pero la entrada del City complica la operación. Fichar al ex del Milan costaría mucho, pero los Blues insisten para blindar el centro del campo ante una posible salida de Rodri, que entra en el último año de su contrato.
- Getty Images Sport
La espera por Maresca continúa
A pesar de los fichajes, los fans del City aún esperan el anuncio oficial de Enzo Maresca como nuevo entrenador. Según el Manchester Evening News, las negociaciones con el Chelsea se han alargado, retrasando la toma de posesión. El nombramiento no corre peligro y se espera que se confirme en las próximas semanas.
El club confía en hacer el anuncio oficial en las próximas dos o tres semanas. La directiva, decidida a evitar el declive que vivió el Manchester United tras la marcha de Sir Alex Ferguson, ve en Maresca al líder ideal para recuperar el título de la Premier League ante el Arsenal la próxima temporada.