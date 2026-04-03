El Manchester City presenta una nueva oferta de contrato a Rodri ante el interés del Real Madrid por ficharlo

Los rumores se han avivado tras la sincera valoración que el propio Rodri ha hecho de sus objetivos profesionales. El centrocampista no ha hecho mucho por acallar los rumores que le vinculan con un posible fichaje por el Santiago Bernabéu. Rodri declaró: «Me queda un año de contrato; llegará un momento en el que tendremos que sentarnos a hablar». Cuando se le preguntó específicamente por el interés del Real Madrid, añadió: «No se puede rechazar a los mejores clubes del mundo.

«Me gustaría volver a La Liga; sigo siguiéndola. No tenía pensado jugar fuera de España, pero surgió el City. La Premier League es mi debilidad y una liga apasionante, pero es muy exigente. Te lleva al límite. Llevo allí siete años y noto que el tiempo pasa. Pero, por ahora, soy muy feliz allí».