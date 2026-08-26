Maresca ha mantenido una estrecha relación con Fernandez tras su propia controvertida salida del Chelsea el día de Año Nuevo, antes de hacerse cargo del Etihad Stadium en junio. Su fichaje haría que el City batiera su récord de traspaso por segunda vez este verano, después de haber pagado ya 116 millones de libras por Elliot Anderson al Nottingham Forest.

Esta ofensiva en el mercado llega tras cuatro salidas importantes en el centro del campo: Tijjani Reijnders al Al-Qadsiah (52 millones de libras), Rodri al Barcelona (65 millones de libras), Nico Gonzalez al Newcastle (52 millones de libras), y Bernardo Silva al Real Madrid.