Maresca no está perdiendo el tiempo a la hora de dar forma a su plantilla del Manchester City, y parece que el técnico italiano se ha fijado como objetivo un reencuentro con Neto. Tras dejar el Chelsea a principios de este año, Maresca está interesado en llevar al extremo de 26 años al Etihad Stadium, según The Sun.

El movimiento llega después de un periodo vertiginoso para el técnico italiano, que fue nombrado sucesor de Pep Guardiola el 29 de junio y firmó un contrato de tres años. El City pagó aproximadamente 17 millones de libras en concepto de compensación para hacerse con sus servicios procedente de los Blues.











