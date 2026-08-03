Paul Marriott
Traducido por
El Manchester City pone sus ojos en el delantero del Chelsea tasado en 70 millones de libras mientras Enzo Maresca prepara una sensacional ofensiva en Stamford Bridge
Maresca apunta a una cara conocida para la revolución en el Etihad
Maresca no está perdiendo el tiempo a la hora de dar forma a su plantilla del Manchester City, y parece que el técnico italiano se ha fijado como objetivo un reencuentro con Neto. Tras dejar el Chelsea a principios de este año, Maresca está interesado en llevar al extremo de 26 años al Etihad Stadium, según The Sun.
El movimiento llega después de un periodo vertiginoso para el técnico italiano, que fue nombrado sucesor de Pep Guardiola el 29 de junio y firmó un contrato de tres años. El City pagó aproximadamente 17 millones de libras en concepto de compensación para hacerse con sus servicios procedente de los Blues.
- Getty Images Sport
La batalla por la chispa creativa de Portugal
El City no es el único club interesado en el fichaje de Neto. El informe afirma que el gigante de la Serie A AC Milan también lo ha identificado como una prioridad absoluta. El conjunto rossonero ve al atacante portugués como el sustituto ideal de Rafael Leao, cuyo futuro en Italia sigue siendo incierto. Sin embargo, el poderío financiero del gigante inglés podría superar con facilidad al equipo de Ruben Amorim.
A pesar de la intensa especulación, el Chelsea no está bajo una presión inmediata para desprenderse del atacante. El club del oeste de Londres considera a Neto una pieza vital de su proyecto a largo plazo. Para frenar este creciente interés, le ha puesto un precio de 70 millones de libras al extremo, informando a los pretendientes de que no se le permitirá salir de Stamford Bridge a bajo coste este verano.
Las presiones financieras podrían obligar al Chelsea a actuar
Aunque el Chelsea se muestra públicamente firme, su situación financiera podría dictar un desenlace diferente. Después de gastar mucho para fichar a Morgan Rogers, procedente del Aston Villa, por 117 millones de libras, el club necesita cuadrar las cuentas para cumplir con la normativa financiera.
Se dice que el propio Neto es consciente del interés tanto de Mánchester como de Milán y que mantiene abiertas sus opciones. Aunque su agente, Jorge Mendes, ha explorado el interés del club saudí Al-Hilal, se dice que el jugador prefiere seguir en Europa en el mejor momento de su carrera.
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Un objetivo más amplio del Chelsea en el horizonte
El interés en Neto podría ser solo la punta del iceberg en la campaña de fichajes de Maresca. Los informes indican que el City también está siguiendo a Enzo Fernandez y Malo Gusto. Se está considerando a Fernandez como un posible recambio en caso de que Rodri decida fichar por el Real Madrid, y, según se informa, el Chelsea exige 120 millones de libras por el centrocampista argentino.
Por ahora, el foco sigue puesto firmemente en Neto, que actualmente se está recuperando y descansando tras sus actuaciones en el Mundial con Portugal. Maresca ve al extremo como un encaje ideal y los dirigentes del club están explorando activamente la viabilidad de una operación. Si el City logra sortear las complejas negociaciones con el Chelsea, se hará con uno de los atacantes de banda más explosivos de la Premier League.
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