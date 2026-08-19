El Manchester City ha añadido a Kone a su lista de posibles fichajes de cara al inminente cierre del mercado, según The Guardian. Bajo la dirección del nuevo entrenador, Enzo Maresca, y del director deportivo, Hugo Viana, el club está inmerso actualmente en una importante reestructuración en el centro del campo.

El City ya ha visto este verano las salidas de alto perfil de Rodri, Bernardo Silva y Tijjani Reijnders, lo que ha dejado un vacío notable en la medular.

Aunque recientemente cerró el fichaje de Elliot Anderson en una operación de 116 millones de libras procedente del Nottingham Forest, el conjunto de Mánchester sigue muy activo en el mercado en busca de más calidad para asegurarse de estar plenamente preparado para defender esta temporada su corona nacional.