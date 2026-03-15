AFP
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El Manchester City planea una sorprendente incursión en el Tottenham para fichar a una cara conocida; el jugador, que ya fue fichado por 11 millones de libras, costaría ahora bastante más
El Manchester City se fija en una cara conocida
El Manchester City se está preparando para lanzar una oferta este verano por el defensa del Tottenham Hotspur, Porro. Según Football Insider, los campeones de la Premier League están intensificando su búsqueda de un nuevo lateral derecho especializado de cara a la próxima temporada.
El City aún no ha logrado reemplazar por completo la influencia de Kyle Walker desde su marcha el verano pasado. En consecuencia, Porro se ha convertido en el principal candidato para llenar ese vacío, tras haberse consolidado como uno de los laterales más productivos de la división a pesar de la difícil temporada del Tottenham.
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La impresionante racha de Porro
El español ha sumado un gol y cinco asistencias en 37 partidos esta temporada. Ha mantenido su papel como pieza clave en la creación de juego del equipo del norte de Londres, a pesar de que este se encuentra en la parte baja de la tabla y se enfrenta a la amenaza real de descender a la Championship.
El fichaje del defensa supondría un sensacional regreso a Mánchester. El City lo fichó del Girona por unos 11 millones de libras en 2019, pero nunca llegó a debutar en competición oficial, pasando por el Real Valladolid y el Sporting de Lisboa en calidad de cedido antes de fichar por este último de forma definitiva en 2022.
Se avecina una salida masiva de los Spurs
En el podcast «Transfer Insider», el periodista Pete O'Rourke explicó la situación. «El Manchester City lleva mucho tiempo interesado en Porro», afirmó. «Conocen muy bien al internacional español, ya que lo ficharon del Girona en 2019. Sin embargo, nunca llegó a jugar ningún partido con el Manchester City durante su etapa en el club».
O'Rourke añadió que la salida del jugador podría ser inevitable si el Tottenham desciende. «Porro ha sido uno de los mejores jugadores del Tottenham desde su llegada. No querrán perderlo, pero podría estar fuera de su control si sufren la mala suerte de descender esta temporada, lo cual es una posibilidad real».
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Bergvall también está despertando interés
Porro no es el único nombre destacado que podría abandonar la capital este verano. La sensación sueca Lucas Bergvall también está despertando un gran interés; según se informa, el Chelsea está siguiendo de cerca la situación del centrocampista con el objetivo de reforzar su plantilla.
Aunque Bergvall se encuentra actualmente de baja por lesión, sus 71 partidos disputados desde que llegó procedente del Djurgården en 2024 lo han convertido en una de las mayores promesas de la liga. Aunque él no está presionando activamente para marcharse, la realidad financiera del descenso probablemente obligaría al Tottenham a realizar una venta urgente de sus mejores activos.
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