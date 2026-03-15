El Manchester City planea una sorprendente incursión en el Tottenham para fichar a una cara conocida; el jugador, que ya fue fichado por 11 millones de libras, costaría ahora bastante más

El Manchester City se está preparando para lanzar una oferta este verano por el defensa del Tottenham Hotspur, Porro. Según Football Insider, los campeones de la Premier League están intensificando su búsqueda de un nuevo lateral derecho especializado de cara a la próxima temporada.

El City aún no ha logrado reemplazar por completo la influencia de Kyle Walker desde su marcha el verano pasado. En consecuencia, Porro se ha convertido en el principal candidato para llenar ese vacío, tras haberse consolidado como uno de los laterales más productivos de la división a pesar de la difícil temporada del Tottenham.