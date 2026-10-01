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El Manchester City planea presentar pruebas irrefutables para revocar el veredicto sobre las infracciones financieras de la Premier League
El Manchester City prepara una sólida defensa legal
El Manchester City ha elaborado una estrategia para revocar el veredicto del panel independiente de que disfrazó ilegalmente más de 900 millones de libras en financiación para eludir las normas financieras. Según Daily Mail Sport, el club sostendrá que el gobierno de Abu Dabi financió parcialmente los acuerdos de patrocinio, y no los propietarios del club, Abu Dhabi United Group.
El Manchester City asegura tener pruebas irrefutables, incluidos extractos bancarios y testimonios de testigos, que muestran que se transfirió dinero desde cuentas gubernamentales a los patrocinadores. Presentará estas pruebas durante su apelación para demostrar que los 830,69 millones de libras en cuestión procedían de fuentes legítimas.
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Soriano lanza una firme negación al personal
Una parte central del caso de la Premier League se basó en correos electrónicos hackeados, incluido un mensaje de 2013 de Jorge Chumillas a Simon Pearce en el que hablaban de cómo fluían los fondos de patrocinio. Sin embargo, el Manchester City sigue insistiendo en que esos correos representan suposiciones falsas por parte del personal. En un mensaje de vídeo dirigido a los empleados del club, el director ejecutivo Ferran Soriano negó con rotundidad las acusaciones.
Soriano dijo: "Todo el caso de la Premier League contra nosotros se basa en una única acusación falsa: que el dinero personal del propietario se introdujo de algún modo y en secreto en el club a través de algunos patrocinadores de Abu Dabi. Esto simplemente no es cierto. Se han presentado pruebas irrefutables ante la comisión de la Premier League que demuestran que eso no podía ocurrir y que no ocurrió. Entre ellas se incluyen extractos bancarios, transferencias de dinero, testigos y todo lo necesario para demostrar categóricamente que el dinero no procedía del propietario".
El Etihad estudia emprender acciones legales contra la Premier League
Las consecuencias del fallo han afectado gravemente a los socios comerciales del club. El patrocinador principal Etihad Airways está estudiando ahora emprender acciones legales contra la Premier League. La aerolínea rechaza categóricamente las conclusiones de la comisión independiente.
Etihad afirmó que nunca participó en el proceso legal ni se le concedió derecho de réplica para aportar información relevante. Un portavoz de Etihad advirtió de que el fallo ha generado implicaciones perjudiciales para la aerolínea e insistió en que la Premier League debe asumir toda la responsabilidad por las graves consecuencias derivadas de la forma en que se han presentado estas conclusiones concretas.
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¿Qué pasa ahora con el Manchester City?
El Manchester City tiene hasta el viernes para presentar oficialmente su recurso. El club confiará en gran medida en Lord David Pannick KC para encabezar su defensa legal ante un panel de nueva designación. Con ambas partes preparándose para una larga batalla legal, el desenlace final podría cambiar drásticamente el futuro del fútbol inglés.
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