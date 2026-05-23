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Muhammad Zaki

Traducido por

El Manchester City planea fichar a una estrella del Chelsea, pues ya hay conversaciones extraoficiales para conseguir al objetivo prioritario de Enzo Maresca

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E. Maresca
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E. Fernandez

Según informes, el Manchester City negocia para fichar al mediocampista del Chelsea Enzo Fernández este verano. Los Citizens quieren reforzar su medio campo tras la salida de Pep Guardiola después de diez años. Se rumorea que su posible reemplazo, Enzo Maresca, desea volver a trabajar con el argentino tras su paso juntos por Stamford Bridge.

  • Maresca quiere reunirse con la estrella argentina

    Con la era post-Guardiola en marcha en el Etihad, el City tiene a Fernández como prioridad de fichaje. Sky Alemania indica que Maresca, próximo técnico con un contrato de tres años, lidera la operación.

    Maresca, quien trabajó con el campeón del mundo durante 18 meses en Chelsea, considera que Fernández es ideal para su mediocampo. Según el informe, el City ya inició conversaciones para concretar el fichaje.


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    La creciente frustración de Fernández en el Chelsea

    El futuro de Fernández en el oeste de Londres genera especulaciones. El centrocampista mostró descontento tras la eliminación de la Liga de Campeones y su relación con la directiva se tensó más tras una suspensión interna de dos partidos por comentar públicamente un posible fichaje con el Real Madrid durante un parón internacional.

    El argentino, admirador de Maresca, cuestionó la decisión de destituir al técnico a mitad de temporada. Fernández declaró: «Yo tampoco lo entiendo. A veces, como jugadores, no comprendemos cómo gestionan las cosas. Su salida nos dolió, porque teníamos una identidad clara en entrenamientos y partidos, y que se fuera a mitad de temporada truncó todo».


  • Cambio táctico en el Etihad

    Según informes, el City busca un fichaje estrella para impulsar el proyecto de Maresca, y la capacidad de Fernández para controlar el ritmo desde la defensa se ajusta a la nueva táctica del equipo. Llegó al Chelsea por un récord británico de 106,8 millones de libras, pero no ha encontrado regularidad en un plantel que rota con frecuencia.

    Como el Chelsea se quedará sin Champions la próxima temporada, la oportunidad de sumarse a los campeones de Manchester podría ser irresistible. Este domingo visitará Sunderland en la última jornada, sin posibilidad de superar el séptimo puesto, lo que incrementa la incertidumbre sobre sus figuras.

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    Elaboración de la lista de candidatos preseleccionados para el verano

    Aunque Fernández lidera la lista, el equipo de fichajes del City trabaja en varios frentes. También sigue a Elliot Anderson (Nottingham Forest) y a Tino Livramento (Newcastle) para reforzar defensa y medio campo. El profundo conocimiento de Maresca sobre la plantilla del Chelsea podría aumentar el interés por sus jugadores.

    El Chelsea pediría una cifra similar a la que pagó al Benfica en 2023, lo que complicaría la negociación. Pese a ello, con Maresca presionando por su fichaje soñado, la directiva citizen está lista para respaldarlo y pelearle el título al Arsenal.

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