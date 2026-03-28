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El Manchester City planea fichajes multimillonarios por valor de 190 millones de libras para Sandro Tonali y Elliot Anderson, mientras Pep Guardiola busca reconstruir el centro del campo
El Manchester City tiene en el punto de mira a dos estrellas de la Premier League
El director deportivo del Manchester City, Hugo Viana, está liderando una transformación radical del centro del campo del club. Ante la previsible salida de varios jugadores este verano, el City ha identificado a Tonali, del Newcastle, y a la estrella del Nottingham Forest, Anderson, como los candidatos ideales para renovar la plantilla, según TEAMtalk. Se prevé que el coste total de ambos fichajes alcance los 190 millones de libras. Mientras que Anderson lleva tiempo en el punto de mira para un traspaso de 90 millones de libras, el interés por Tonali se ha intensificado. El internacional italiano está valorado en 100 millones de libras, un precio que descarta de facto su regreso a la Serie A y deja la puerta abierta para que el City se lance a por él.
- AFP
Se avecina la salida de Rodri y Bernardo Silva
La urgencia que subyace a estos movimientos se debe a la incertidumbre sobre el futuro de figuras clave del equipo. De hecho, se considera que Rodri es un objetivo del Real Madrid, mientras que también se espera que Silva abandone el club. De hecho, las negociaciones para un nuevo contrato en el City se han dejado en suspenso, y ambas partes están evaluando la situación y se muestran cada vez más abiertas a una posible salida. En este sentido, el propio Rodri dejó claro esta semana que le atraería fichar por el Bernabéu, y que su pasado en el Atlético de Madrid no tiene ninguna importancia para él.
Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de fichar por el 15 veces campeón de Europa, Rodri declaró, según Onda Cero: «Me queda un año de contrato, llegará un momento en el que tendremos que sentarnos a hablar». Al ser preguntado específicamente sobre el interés del Real Madrid, añadió: «No se puede rechazar a los mejores clubes del mundo».
La estrategia de intercambio de Tonali
Las posibilidades del City de cerrar el fichaje de Tonali se han visto reforzadas por los rumores de un acuerdo de caballeros que le permitiría abandonar St. James’ Park, tras el fracaso de los Magpies a la hora de clasificarse para la Liga de Campeones en Tyneside. Además de su interés por Tonali, el City sigue interesado en su compañero en el Newcastle, Tino Livramento, como parte de una campaña de fichajes más amplia.
Para facilitar estos ambiciosos movimientos, el City está dispuesto a ofrecer al Newcastle una selección de jugadores. Según los informes, los jugadores que más interesan a los Magpies son el portero inglés James Trafford, los laterales Rico Lewis e Issa Kabore, y el central Juma Bah. Dado que el City planea cambios significativos y el Newcastle se encuentra bajo presión por la situación de Tonali, es muy probable que se produzcan posibles intercambios.
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¿Y ahora qué?
Antes de lanzarse a por todas en el mercado de fichajes de verano, el equipo de Guardiola luchará con todas sus fuerzas por ganar el título esta temporada. Actualmente ocupan el segundo puesto de la Premier League, a nueve puntos del líder, el Arsenal. El City se enfrentará próximamente al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup, antes de medirse al Chelsea y, posteriormente, a los Gunners en la Premier League.