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El Manchester City negocia la renovación de Phil Foden pese a su menor protagonismo bajo Pep Guardiola
El City toma medidas para asegurar el futuro a largo plazo de Foden
Según The Times, el City negocia la renovación de Foden para despejar dudas sobre su futuro. Aunque su contrato vence en 2027, el club quiere ampliarlo.
La medida llega cuando el centrocampista ha perdido protagonismo en el once de Guardiola. Aunque el City lucha por el triplete nacional, Foden ha tenido pocos minutos en 2026. Pese a ello, la directiva le respalda y quiere que siga siendo clave en el futuro. Su objetivo es evitar incertidumbre cuando el jugador se acerque al último año de su contrato.
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Guardiola confía en que Foden recupere su mejor forma
Guardiola ha animado a Foden a recuperarse de su reciente bajón de forma tras un periodo muy exigente. «Hasta noviembre estaba en muy buena forma», dijo Guardiola el mes pasado sobre el centrocampista. «Al fin y al cabo, el jugador tiene que competir con sus compañeros, y ellos te plantean un reto».
El City sigue considerando a Foden una pieza clave para su futuro
A pesar de la creciente competencia por un puesto en el equipo, el City sigue considerando a Foden un pilar fundamental de su plantilla. El delantero fue nombrado «Jugador del Año» por la PFA en 2024 y es uno de los productos más destacados de la cantera del club.
Barcelona y Bayern de Múnich se han interesado por él, pero el City no piensa dejarle marchar. Internamente se reconoce que el jugador atraviesa un bajón tras varias temporadas de éxitos.
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¿Y ahora qué?
Las negociaciones para renovar su contrato seguirán en los próximos meses, mientras el City se centra en la recta final de la temporada. Foden confía en ser clave en la lucha por los títulos, pese a ser titular solo una vez en los últimos cinco partidos de la Premier.
Quiere recuperar su sitio en el once para el partido contra el Everton en el Hill Dickinson Stadium el lunes.