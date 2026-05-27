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El Manchester City negocia con el Tottenham para repatriar a Pedro Porro
El City se fija como objetivo al defensa de los Spurs
Según AS, el City negocia el fichaje de Porro este verano. El club vive una gran transición y planea nombrar a Maresca tras la era de 10 años de Guardiola.
Aunque el City no ganó la Premier en las dos últimas temporadas, cerró la campaña con el doblete de la FA Cup y la Carabao Cup. En cambio, los Spurs vivieron una temporada caótica y evitaron el descenso en la última jornada con Roberto De Zerbi.
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Porro brilla en una temporada agitada
Porro ha sido uno de los pocos puntos positivos para el equipo londinense en un periodo turbulento. Esta temporada ha jugado 3.923 minutos en 47 partidos, con dos goles y seis asistencias entre la Premier League, la Liga de Campeones y las copas nacionales.
Destacó con un gol y una asistencia en el 4-2 contra el Atlético en la Liga de Campeones. Aunque su contrato vence en 2028, el club debe convencerlo de que se quede. De Zerbi lo ve como pieza clave de su proyecto de futuro.
Viana lidera la persecución
El Manchester City conoce bien a Porro, a quien vendió al Sporting de Lisboa. El lateral derecho se consolidó en Portugal. Hugo Viana, ahora director deportivo del City, lo siguió de cerca en Lisboa.
Ante los problemas en el lateral derecho, el club ha actuado con rapidez. Sin embargo, los Spurs han fijado un precio de salida firme: cualquier interesado deberá pagar 50 millones de libras para sacarlo de Londres este verano.
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¿Y ahora qué pasa?
Con el mercado de fichajes abierto, el City podría acelerar la contratación de Porro antes del Mundial. El Tottenham debe elegir: venderlo por 50 millones de libras o obligarlo a cumplir su contrato. Las próximas semanas serán clave: Maresca renueva la plantilla en Manchester, mientras los Spurs intentan retener a su mejor jugador.