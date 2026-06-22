El Manchester City llega a un acuerdo con el Chelsea por Enzo Maresca por 17 millones de libras, mientras el entrenador italiano se prepara para suceder a Pep Guardiola

Tras confirmarse la marcha de Guardiola, el City se apresuró a fichar a Maresca, quien ya conoce a la perfección el funcionamiento interno del club. Maresca trabajó anteriormente como segundo de Guardiola durante la histórica temporada 2022-23, en la que el equipo logró el triplete, lo que le convierte en el heredero natural del trono.

Aunque su regreso al Etihad Stadium se ha retrasado por trámites legales, todo indica que ya está un paso más cerca de concretarse.



