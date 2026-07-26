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El Manchester City intenta fichar a Yan Diomande del RB Leipzig, pese a rumores de que ya habría acordado su traspaso con el Real Madrid y el PSG
El City deja claras sus intenciones con una oferta verbal de gran envergadura
Según Sky Sports, el gigante de la Premier League ha anunciado verbalmente que prepara una oferta de traspaso de unos 100 millones de euros (85 millones de libras/114 millones de dólares) por el joven de 19 años. El futbolista se ha convertido rápidamente en uno de los talentos más codiciados del mundo tras brillar en la Bundesliga y destacar en la escena internacional.
Pese a las cifras, aún no ha llegado al Red Bull Arena ninguna oferta formal del City, que tampoco ha acordado las condiciones personales con el jugador. La situación es incierta, pues el equipo de fichajes citizen valora si debe igualar la agresividad de otros clubes de élite.
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El Real Madrid y el PSG alcanzan acuerdos verbales
Aunque el City acaba de iniciar sus gestiones, el Real Madrid y el París Saint-Germain parecen haber tomado la delantera en cuanto a las preferencias del jugador. Las informaciones indican que Diomande ya ha llegado a un acuerdo verbal con el gigante español sobre un contrato que se extendería hasta 2031. Este giro de los acontecimientos se produce tras un acuerdo similar alcanzado anteriormente con el PSG, lo que deja al joven en la inusual situación de tener las condiciones personales acordadas con dos de los clubes más poderosos de Europa al mismo tiempo.
Los blancos ya vieron cómo el equipo alemán rechazaba una oferta de 90 millones de euros más 10 en variables, y el Liverpool sufrió el mismo destino con su propuesta anterior. El PSG, pese a su acuerdo con el jugador, aún no ha presentado oferta formal, aunque sigue de cerca la situación. Este sábado hubo nuevos contactos y el Madrid intensifica sus esfuerzos para cerrar el fichaje.
El Leipzig se mantiene firme en cuanto a la valoración
El Leipzig tiene una posición fuerte: el contrato de Diomande en Sajonia dura hasta 2030. Llegó hace un año del CD Leganés y su rápido ascenso sorprendió, así que el club quiere sacarle el máximo provecho. La directiva del Red Bull lo tiene claro: si Diomande se marcha este verano, el traspaso deberá superar holgadamente los 100 millones de euros; cualquier cifra inferior se considera insuficiente para un talento de su calibre y con su potencial a largo plazo.
El director deportivo, Marcel Schafer, lo reiteró en Bild durante el Mundial: «Nuestra intención es clara: Yan Diomande jugará en el RB Leipzig el año que viene y no vamos a cambiar de opinión».
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El jugador admite que probablemente se marche.
Aunque la directiva pide paciencia, el jugador muestra otra imagen sobre su futuro. En el Mundial con Costa de Marfil, el delantero admitió querer un nuevo reto en Europa. Sus palabras indican que su salida podría ser inminente. Declaró a la prensa: «Supongo que me iré. Tengo un agente. Él se encargará del resto».
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