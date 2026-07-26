Según Sky Sports, el gigante de la Premier League ha anunciado verbalmente que prepara una oferta de traspaso de unos 100 millones de euros (85 millones de libras/114 millones de dólares) por el joven de 19 años. El futbolista se ha convertido rápidamente en uno de los talentos más codiciados del mundo tras brillar en la Bundesliga y destacar en la escena internacional.

Pese a las cifras, aún no ha llegado al Red Bull Arena ninguna oferta formal del City, que tampoco ha acordado las condiciones personales con el jugador. La situación es incierta, pues el equipo de fichajes citizen valora si debe igualar la agresividad de otros clubes de élite.







