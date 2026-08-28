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El Manchester City inicia unas sorprendentes conversaciones para arrebatarle al Arsenal el fichaje de 130 millones de libras del delantero del Atlético de Madrid Julian Alvarez
El Manchester City estudia una sorprendente reunión
El Manchester City se ha metido en la frenética carrera para fichar a Alvarez procedente del Atlético de Madrid, lo que podría alterar un gigantesco traspaso en la Premier League. Según Marca, el club inglés ha realizado las primeras consultas por un sensacional regreso del delantero en calidad de cedido.
Alvarez dejó Mánchester hace dos años en un traspaso de 82 millones de libras al club de la capital española, pero ahora afronta un futuro incierto
El Arsenal ha mostrado un fuerte interés y, según las informaciones, está dispuesto a autorizar una operación de hasta 150 millones de euros (130 millones de libras) para llevar al jugador de 26 años al Emirates Stadium.
Sin embargo, el City ahora está explorando activamente sus propias opciones para hacerse con el atacante antes de que se cierre el mercado de fichajes.
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Punto muerto en el traspaso en Madrid
La situación en torno a Alvarez se ha intensificado rápidamente esta semana. El delantero se ha perdido tres días consecutivos de entrenamiento después de ser abucheado por los aficionados del Atlético el pasado domingo. Aunque su clara preferencia es fichar por el Barcelona, el club madrileño sigue absolutamente decidido a no hacer negocios con su rival catalán.
En cambio, el Atlético ha abierto la puerta a una lucrativa venta al Arsenal, que espera recibir señales positivas del entorno del jugador antes de presentar una oferta formal. Llevar de vuelta al delantero a Inglaterra no será sencillo para ninguno de los dos clubes, ya que sigue mostrándose muy reacio a regresar a la Premier League pese a la creciente presión para salir del Estadio Metropolitano.
La falta de atacantes obliga a actuar
El Manchester City se ha visto obligado a reevaluar sus opciones en ataque tras las recientes salidas de Omar Marmoush y Savinho, que han dejado al equipo de Enzo Maresca falto de pegada. Recuperar a Alvarez solucionaría esta crisis repentina, dado su historial ya demostrado en Inglaterra.
En su etapa anterior, marcó 36 goles en 103 apariciones y desempeñó un papel vital para ayudar al club a ganar el Triplete en su primera temporada. A pesar del encaje lógico sobre el papel, las negociaciones aún no han comenzado oficialmente entre los dos clubes. El Atlético se mantiene firme en su enorme valoración, lo que significa que el City debe superar importantes obstáculos financieros y personales si quiere cerrar un acuerdo de cesión a última hora.
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¿Qué viene ahora?
Álvarez no participará en el próximo duelo contra el Sevilla, ya que Diego Simeone ha confirmado que el delantero no viajará con la plantilla. El Arsenal sigue a la espera para presentar su oferta de 150 millones de euros si el jugador da su visto bueno, mientras que el Manchester City debe decidir si eleva su consulta inicial a una propuesta formal de cesión antes de que se agote el tiempo.
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