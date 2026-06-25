Perder a su estrella duele al Forest, pero la venta bate récords para un jugador fichado al Newcastle por mucho menos. Su archirrival, el Manchester United, abandonó la puja al inicio del mercado, desanimado por la valoración inflexible del Forest. El City, sin embargo, no se amedrentó y ahora está a punto de batir el récord del club de 100 millones de libras que pagó por Jack Grealish al Aston Villa en 2021.