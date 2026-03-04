Goal.com
El Manchester City ha acertado de pleno en sus fichajes de enero: Antoine Semenyo y Marc Guehi están demostrando ser incorporaciones perfectas para impulsar la lucha por el título de la Premier League

Pep Guardiola ha afirmado que no es un «gran admirador» del mercado de fichajes de enero, pero las recientes operaciones invernales del Manchester City sugieren lo contrario. El City ha fichado a seis jugadores en las dos últimas ventanas de enero, gastando un total de 264 millones de libras (353 millones de dólares) en el proceso. Pero mientras que las compras del año pasado parecían desesperadas, las recientes adquisiciones de Marc Guehi y Antoine Semenyo parecen auténticas obras maestras.

Semenyo y Guehi podrían haber sido objetivos de fichaje obvios, dados sus respectivos historiales en la Premier League, pero el City aún así tuvo que esforzarse mucho para cerrar ambos acuerdos en medio de la feroz competencia de sus rivales.

El Liverpool, el Manchester United y el Tottenham se fijaron en Semenyo, y Rubén Amorim llegó incluso a llamar por teléfono al exdelantero del Bournemouth para disipar sus dudas sobre la posibilidad de que lo utilizaran como lateral si fichaba por el Old Trafford. El Liverpool, por su parte, estuvo a punto de fichar a Guehi en agosto, hasta tal punto que el jugador se encontraba en medio de las pruebas médicas, tumbado en una máquina de escáner, cuando el Crystal Palace canceló el acuerdo, casi literalmente.

Aun así, ambos jugadores han roto la tendencia de la mayoría de los recién llegados al City, que suelen necesitar un periodo de adaptación antes de empezar a rendir al máximo con los métodos de Guardiola. Sin embargo, Semenyo y Guehi se lanzaron directamente a la piscina y están avanzando a toda velocidad hacia la meta, con sus nuevos compañeros de equipo siguiéndoles la estela.

    Papel principal

    La diferencia en los resultados del City antes y después de que Semenyo fichara el 9 de enero, y de nuevo después de que Guehi debutara tres semanas más tarde, es notable. El equipo de Guardiola empató sus tres primeros partidos de la Premier League de 2026 contra el Sunderland, el Chelsea y el Brighton, lo que le dejó a seis puntos del Arsenal en la lucha por el título.

    Ha ganado nueve de sus 11 partidos en todas las competiciones desde la llegada de Semenyo, solo ha perdido ante el Manchester United y ha empatado con el Tottenham. Esa diferencia de seis puntos se ha reducido a dos si el City gana su partido aplazado contra el Crystal Palace, y Semenyo ha sido fundamental en esa racha ganadora, con seis goles y dos asistencias.

    Ha marcado tres goles decisivos, contra el Newcastle en la Carabao Cup y contra el Fulham y el Leeds en la Premier League, y este último le dio al City los tres puntos el sábado. Semenyo es el máximo goleador del City desde que fichó, con el doble de goles que Erling Haaland.

    El internacional ghanés ha sido muy eficaz tanto como complemento de Haaland, aliviando la carga del noruego y proporcionando al City otro suministro regular de ocasiones y goles cuando Haaland tiene un día discreto, como en la reciente victoria contra el Newcastle, cuando desempeñó un papel más creativo. Semenyo también puede ser un sustituto eficaz de Haaland, como demostró en Elland Road, cuando se desmarcó de dos defensas para rematar un centro de Rayan Ait-Nouri y marcar. 

    «Ritmo especial»

    Desde que Semenyo debutó en la liga con el City, solo Cole Palmer, Joao Pedro y Viktor Gyokeres han marcado más goles en la máxima categoría del fútbol inglés. A lo largo de la temporada, es el tercer máximo goleador de la Premier League, solo por detrás de Haaland e Igor Thiago, tras haber marcado 10 goles en sus 20 partidos con el Bournemouth antes de fichar por 64 millones de libras (85 millones de dólares). 

    Guardiola no ocultó su admiración por Semenyo cuando era jugador del Bournemouth, describiéndolo como «siempre hambriento, siempre valiente». Tampoco le ha sorprendido lo rápido que se ha adaptado a la vida en el Etihad.

    «Nunca se sabe», dijo en Elland Road. «Compras jugadores con buenas intenciones, pero el impacto ha sido bueno».

    La versatilidad de Semenyo atrajo a Guardiola a la hora de valorar si ficharlo o no, al igual que su velocidad y lo que el entrenador denomina «ritmo».

    «No se trata solo de marcar muchos goles», dijo el catalán el mes pasado. «Tiene un ritmo especial, una versatilidad para jugar en muchas posiciones en la delantera. Viene del Bournemouth, que es un equipo excepcional en cuanto a ritmo y defensa, y él lo lleva en los genes».

    Jugador defensivo que marca la diferencia

    Si Semenyo ha solucionado un problema importante para el City al aportar una dimensión adicional al ataque, Guehi ha resuelto el problema que amenazaba con arruinar toda la temporada.

    La doble baja de Josko Gvardiol y Rubén Dias contra el Chelsea a principios de enero dejó al City sin defensas experimentados, ya que John Stones se había lesionado en diciembre en medio de sus problemas físicos desde la temporada 2022-23, en la que el equipo ganó el triplete.

    Esa crisis de lesiones llevó al City a recuperar apresuradamente a Max Alleyne, de 20 años, de su cesión en el Watford y a lanzarlo a la piscina contra el Brighton. Formó pareja con Abdukodir Khusanov, de 21 años en ese momento y con una experiencia limitada en la Premier League, ya que había entrado y salido del equipo desde su llegada en enero de 2025. Los resultados fueron, como era de esperar, terribles: el City empató con el Brighton, perdió 2-0 ante el United y fue arrollado por el Bodo/Glimt en la Liga de Campeones.  

    Guehi, que fue fichado del Crystal Palace por solo 20 millones de libras el día antes de la sorprendente derrota a manos de los novatos noruegos, llegó en el momento perfecto. Tuvo un debut impecable contra el Wolves y estuvo brillante contra el Liverpool en el primer partido del City en Anfield ante los aficionados en 23 años. La experiencia y la anticipación de Guehi fueron un regalo para el muy agresivo y talentoso, pero aún inexperto, Khusanov en esos primeros partidos, y ahora tiene un compañero al mismo nivel que él en Dias, con la pareja combinándose de manera muy eficaz para proteger la ventaja del City en Elland Road.

    «Los dos centrales, Rubén Dias y Marc Guehi, estuvieron excelentes», dijo el ex capitán de Gales Ashley Williams en Match of the Day. «El Leeds lo dio todo y estos dos le plantaron cara. Este podría ser el comienzo de una de las grandes parejas de centrales de la Premier League si consiguen mantenerlos en el campo el resto de esta temporada y la próxima».

    Contraste marcado

    El éxito de Guehi y Semenyo contrasta enormemente con los resultados dispares de las frenéticas actividades de fichajes del City el pasado mes de enero. Aunque Khusanov ha ido demostrando poco a poco su valía, tuvo un comienzo muy difícil en Inglaterra tras su debut de pesadilla contra el Chelsea y solo disputó seis partidos de liga entre enero y mayo. 

    Su compañero en la defensa central, Vitor Reis, tuvo una introducción aún más dura al fútbol inglés con su debut en el Leyton Orient y solo jugó un minuto de liga antes de ser cedido al Girona, club hermano del City. Nico González, por su parte, fue irregular y se quedó fuera del equipo en la fase crucial de la temporada, mientras que el regreso de Rodri tras una lesión ha limitado su tiempo de juego en esta campaña.

    Omar Marmoush fue el gran éxito, con ocho goles, pero también se ha visto fuera del equipo esta temporada por culpa de Haaland, y su mes de ausencia con Egipto en la Copa Africana de Naciones no ha ayudado a su causa. Ha jugado más a menudo desde su regreso, pero no ha sabido aprovechar sus oportunidades, y el brillante comienzo de Semenyo en el City ha puesto en perspectiva las cifras de Marmoush de la temporada pasada.

    Perfeccionando una plantilla en mejora

    No es de extrañar que Semenyo y Guehi hayan empezado con buen pie en comparación con los fichajes del año pasado, ya que no han tenido que adaptarse a una nueva cultura o liga. Y mientras que el año pasado el City se encontraba en medio de su peor campaña con Guardiola cuando se incorporaron Khusanov, Marmoush y González, Guehi y Semenyo han llegado a una plantilla mejorada y renovada que ha tenido cinco meses para compenetrarse. 

    Aun así, como demuestran los resultados del City a principios de enero, aún no eran un equipo completo. Los nuevos fichajes no solo han aportado profundidad a la plantilla, sino que la han perfeccionado.

    «Una de las mejores ventanas de fichajes de enero».

    «Lo que han aportado los dos chicos es hambre», dijo el exjugador del Chelsea Joe Cole en TNT Sports el mes pasado. «Estos chicos han luchado toda su vida para llegar a este nivel y convertirse en campeones. Aportan hambre, aportan algo al equipo. Probablemente entran en el vestuario pensando: "Esto es lo que quería, estoy en el Manchester City, voy a ganar títulos". 

    Están entrando en un lugar tranquilo y eso les permite simplemente jugar sus partidos y aportar algo al equipo. Esta podría ser una de las mejores ventanas de fichajes de enero que haya tenido nunca un club que lucha por el liderato de la Premier League».

    Aún queda mucho por delante en la lucha por el título, y las contundentes victorias del Arsenal sobre el Tottenham y el Chelsea demostraron que no van a ceder su puesto en la cima sin luchar. Sin embargo, el City cuenta con dos nuevas y brillantes armas que podrían marcar la diferencia cuando todo haya terminado.

0