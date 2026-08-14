Getty Images Sport
Traducido por
¡El Manchester City gana la carrera! Una joya del centro del campo rechaza al Manchester United y al Liverpool para firmar un nuevo contrato de larga duración
El City se impone a sus rivales por una sensación adolescente
El Manchester City ha enviado un mensaje claro a sus rivales al convencer al prodigio del centro del campo Parker para firmar un nuevo contrato de larga duración en el Etihad Stadium, según The Athletic. El jugador de 16 años estaba considerado este verano como uno de los jóvenes talentos más codiciados del fútbol mundial, especialmente después de que expiraran sus anteriores condiciones con el club.
La carrera por su fichaje estuvo lejos de ser cosa de un solo club, ya que el Manchester United y el Liverpool estaban entre un gran número de entidades punteras desesperadas por sacar al adolescente del Etihad. A pesar de la tentadora perspectiva de comenzar de cero en otro lugar, Parker ha optado por continuar su desarrollo bajo la dirección del cuerpo técnico del City. Primero firmará un contrato de beca antes de pasar automáticamente a un contrato profesional a tiempo completo cuando celebre su 17 cumpleaños.
- Getty Images Sport
El toque personal de Maresca cierra el trato
Un factor importante en la decisión de Parker de quedarse fue la implicación directa del recién nombrado entrenador Enzo Maresca. El técnico italiano no ha tardado en dejar su huella en la plantilla del primer equipo, y su intervención personal resultó decisiva. Según se informa, Parker se quedó sorprendido no solo por el amplio conocimiento de Maresca sobre su perfil específico como jugador, sino también por una presentación individualizada, diseñada para mostrarle con claridad su camino hacia la dinámica del primer equipo del City.
Maresca quedó muy impresionado por el rendimiento de Parker durante la gira de pretemporada del primer equipo por Asia, donde el centrocampista fue, de forma notable, el miembro más joven de la expedición. Desde su regreso de la gira, Parker ha seguido entrenándose con regularidad con la plantilla del primer equipo, lo que refuerza aún más su condición de jugador al borde de dar un salto importante.
Una notable campaña de cantera
El ascenso de Parker ha sido poco menos que meteórico desde que se incorporó al Manchester City procedente del West Ham en 2024. Durante la última campaña, fue una figura clave en el dominante sistema de cantera del club, ayudándole a revalidar el título de la Premier League Sub-18 Norte.
En términos estadísticos, el joven centrocampista fue uno de los jugadores más productivos del sistema de cantera el curso pasado. Firmó un notable balance de seis goles y siete asistencias en 21 apariciones, mostrando su versatilidad tanto como creador como goleador.
- Getty Images Sport
Confirmado el camino hacia el primer equipo
Con su futuro ya asegurado, se espera que la temporada 2026-27 sea un año clave para la joven estrella. Aunque jugará principalmente con el Elite Development Squad en la Premier League sub-21, dentro del club existe una firme expectativa de que debute con el primer equipo esta temporada.
La ampliación de contrato sigue la línea de la estrategia del City para blindar a sus principales activos, y es que el club ha renovado recientemente a estrellas del primer equipo como Phil Foden y Josko Gvardiol. Al retener a Parker, el City se ha asegurado de que la próxima generación de talento siga siendo tan formidable como el actual primer equipo.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias