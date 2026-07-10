El Manchester City ficha a una antigua estrella de su cantera por 10 millones de libras y lo cede inmediatamente en préstamo

Volver a un entorno familiar llena de orgullo a Charles, quien conoce de primera mano el compromiso del City con la formación de jóvenes talentos. El portero cree que una cesión al oeste de Londres es el paso ideal para seguir creciendo.

Charles declaró a los medios del club: «Volver al Manchester City es un momento muy especial y de gran orgullo tanto para mí como para mi familia. Sé lo especial que es el City y estoy ilusionado. El club cuida mucho a los jóvenes, así que esta cesión al QPR me ayudará a crecer. Daré todo para que la temporada en la Championship sea un éxito y volver como un portero mejor».