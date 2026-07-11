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El Manchester City ficha a un extremo de 17 años del Leicester tras arrebatarle el fichaje al Arsenal
El City ficha a un joven prodigio
El club de Etihad pagó 10 millones de libras por Monga, quien cumplió 17 años esa misma semana. Esta maniobra frustró los planes del Arsenal, que lo seguía desde verano. El joven se integrará de inmediato al primer equipo.
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Monga celebra su fichaje soñado
Tras fichar por el City, Monga mostró su alegría por unirse al club más exitoso de Inglaterra en la última década. El extremo destacó que la sólida cantera, capaz de lanzar talentos de primer nivel, fue clave en su decisión.
En su primera entrevista, Monga lo resumió así: «Cuando supe que el Manchester City estaba interesado, supe al instante que era la elección correcta para mí. Para cualquier joven futbolista, formar parte de este increíble club es un sueño hecho realidad.
Este es el mejor club de Inglaterra en la última década y ofrece una vía clara para que jugadores de la cantera como Phil Foden o Nico O’Reilly triunfen. Es un privilegio estar aquí y estoy encantado de haberme incorporado».
Viana elogia a un talento prometedor
El City seguía a Monga desde hacía tiempo, pero la llegada del nuevo entrenador, Enzo Maresca, fue decisiva, pues ya lo había dirigido en los Foxes.
Monga, que debutó con 15 años en abril de 2025, es uno de los debutantes más jóvenes de la historia de la competición. El director deportivo del City, Hugo Viana, destacó el compromiso del club con su desarrollo.
Viana lo recibió con entusiasmo: «Jeremy es un jugador prometedor que ya ha dado grandes pasos en su joven carrera. Como club, ya lo conocíamos muy bien y hemos podido comprobar de primera mano su talento durante su etapa en el Leicester.
A sus 17 años creemos que seguirá mejorando y que este es el paso adecuado en su carrera. Estamos deseando apoyarle en cada etapa de su trayectoria».
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Se presenta una oportunidad de gira por Asia
Monga viajará de inmediato con el primer equipo del City para la gira de pretemporada en Asia. Jugará amistosos contra el Inter, el K-League All Stars y el Atlético de Madrid, una oportunidad ideal para destacar ante el cuerpo técnico.
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