El Manchester City ficha a un extremo de 17 años del Leicester tras arrebatarle el fichaje al Arsenal

Tras fichar por el City, Monga mostró su alegría por unirse al club más exitoso de Inglaterra en la última década. El extremo destacó que la sólida cantera, capaz de lanzar talentos de primer nivel, fue clave en su decisión.

En su primera entrevista, Monga lo resumió así: «Cuando supe que el Manchester City estaba interesado, supe al instante que era la elección correcta para mí. Para cualquier joven futbolista, formar parte de este increíble club es un sueño hecho realidad.

Este es el mejor club de Inglaterra en la última década y ofrece una vía clara para que jugadores de la cantera como Phil Foden o Nico O’Reilly triunfen. Es un privilegio estar aquí y estoy encantado de haberme incorporado».