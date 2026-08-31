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El Manchester City explora alternativas después de que el Liverpool rechace una oferta de 80 millones de libras por Cody Gakpo
El City ve rechazada su ofensiva por Gakpo
El Manchester City está explorando oficialmente alternativas en el mercado de fichajes después de que el Liverpool rechazara su importante ofensiva por Gakpo, según Sky Sports.
El conjunto del Etihad había identificado al internacional neerlandés como un objetivo prioritario para reforzar su parcela ofensiva, pero sus intentos de sacarlo de Anfield se han topado con un obstáculo importante.
Las fuentes indican que el City se puso en contacto con el club de Merseyside durante el fin de semana después de recibir señales positivas de que el jugador podría estar abierto a un cambio de alto perfil dentro del noroeste de Inglaterra. A pesar del músculo financiero mostrado por el equipo de Enzo Maresca, el Liverpool se ha mantenido firme en su valoración y en las necesidades de su plantilla.
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El Manchester City recurre a alternativas tras el rechazo de la oferta por Gakpo
La oferta, que ascendía a la enorme cifra de 80 millones de libras incluyendo variables, fue rechazada formalmente por el Liverpool el lunes, cuando se acercaba el cierre del mercado de fichajes. Aunque la posibilidad de recibir una cantidad así por el jugador de 27 años resultaba tentadora, quienes toman las decisiones en Anfield priorizaron la estabilidad de la plantilla por encima de la inyección inmediata de dinero.
Se entiende que el Manchester City está explorando alternativas después de que el Liverpool rechazara su oferta de 80 millones de libras por Gakpo, lo que indica que el campeón puede ahora dirigirse hacia otros objetivos para asegurarse de tener suficiente profundidad de plantilla para defender su título.
El dilema del relevo en el Liverpool
La razón principal de la negativa del Liverpool a autorizar la venta radica en su incapacidad para asegurar un recambio de primer nivel en tan poco tiempo. El club había estado sondeando activamente varias opciones en Europa y en la Premier League para garantizar que la delantera no se quedara falta de efectivos.
Entre los nombres considerados estaban la estrella emergente del Brighton Yankuba Minteh y el extremo del Crystal Palace Ismaïla Sarr. Sin embargo, las negociaciones por ambos jugadores no lograron avanzar, ya que sus respectivos clubes no estaban dispuestos a vender tan tarde en el mercado o exigían cantidades que el Liverpool no estaba preparado para pagar dadas las circunstancias.
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La evolución del papel de Gakpo en Anfield
La incertidumbre en torno al futuro de Gakpo ha aumentado con la reciente llegada de Bradley Barcola procedente del Paris Saint-Germain. El extremo francés se unió al Liverpool en una gran operación valorada en 106 millones de libras, más posibles variables que podrían elevar el paquete total en otros 17 millones de libras.
La llegada de Barcola aporta una fuerte competencia en la banda izquierda, que es la posición preferida de Gakpo, lo que ha dado pie a especulaciones sobre la posibilidad de que el neerlandés sea considerado prescindible.
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