El Manchester City exige a Pep Guardiola que aclare su futuro, mientras los posibles fichajes de verano esperan la decisión del entrenador

La incertidumbre que rodea al banquillo está empezando a afectar a la estrategia de fichajes del Etihad. Se cree que varios objetivos para el verano, entre ellos Elliot Anderson, del Nottingham Forest, están teniendo en cuenta el futuro del entrenador a la hora de tomar una decisión. Aunque el City sigue siendo un destino atractivo independientemente de quién esté al mando, la presencia de su emblemático entrenador supone un gran aliciente para los mejores talentos de Europa. No hay indicios de que los jugadores vayan a rechazar al club si él se marcha, pero la incertidumbre sobre su futuro ya está afectando a la planificación. El club insiste en que mantiene la calma y tiene preparados planes de contingencia.